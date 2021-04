Ctt nord assume anche a Lucca, aperto il bando per la selezione di meccanici

Ctt nord ha indetto un bando per assumere meccanici nelle officine e nei depositi di Lucca, Livorno, Massa e Pisa. Per ciascun territorio sarà formata una graduatoria distinta.

Per poter presentare la domanda è necessario avere la licenza di scuola media inferiore, il pieno godimento dei diritti civili e politici e non aver mai riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente in modalità online, compilando il format disponibile sul sito web www.cttnord.it. È possibile concorrere solo per una graduatoria a scelta tra Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum professionale e la fotografia formato tessera.