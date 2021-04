Fantozzi (Fdi): “Gelate primaverili, ristori subito agli agricoltori”

“La situazione è catastrofica e non c’è tempo da perdere. Le gelate primaverili hanno messo ko le colture in campo, a partire dagli ortaggi, ma anche alberi da frutto in piena fioritura e le viti che stavano germogliando. Produzioni compromesse che si sommano alle sofferenze economiche prodotte dalla pandemia”. A dirlo è il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fdi), vicepresidente della commissione sviluppo economico e rurale.

“La Regione – afferma – è chiamata a dare risposte urgenti a partire da ristori immediati ed al riconoscimento dell’evento calamitoso. Ho scritto al presidente della commissione aree interne affinché solleciti la Regione a chiedere lo stato di calamità. Le aziende hanno spese a cui devono far fronte nell’immediato: serve una rimodulazione degli impegni bancari, degli oneri fiscali e previdenziali. Molte aziende sono a rischio chiusura e migliaia di stagionali resteranno senza lavoro”.

“Le gelate hanno causato danni rilevanti in tutta la provincia pistoiese – afferma invece il consigliere Fdi Alessandro Capecchi – . I raccolti, i vitigni, le piante ornamentali sono andati in gran parte rovinati ma solo nei prossimi giorni si conoscerà e si potrà quantificare con certezza l’entità del disastro. La Regione Toscana deve intervenire subito a sostegno del settore già duramente colpito, perché con ristoranti e agriturismi chiusi la vendita di prodotti agricoli e vinicoli è calata drasticamente. Servono ristori immediati, la Regione deve scendere in campo al più presto per sostenere chi ha subito ingenti danni e non può permettersi di aspettare i tempi burocratici ed è già in balia di troppe incertezze”.