Ristori, già liquidato da Inps Lucca l’una tantum onnicomprensiva da 2400 euro

Martedì scorso (6 aprile), a quindici giorni dal decreto-legge 41/2021 (decreto sostegni) che ha previsto la cosiddetta indennità onnicomprensiva di 2400 euro, l’Inps ha già liquidato tale una tantum a tutti i lavoratori che ne avevano diritto in quanto in precedenza beneficiari delle indennità previste dal decreto legge 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, per un totale di 235509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.

I beneficiari sono appartenenti alle seguenti categorie: lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.

Per coloro che hanno il bonifico domiciliato in posta, in conseguenza del limite che la legge impone agli importi in contanti, la somma sarà corrisposta in tre tranches da 800 euro.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà resa operativa sul portale dell’Iitituto la procedura per la domanda da parte dei lavoratori, delle medesime categorie, che devono presentarla per la prima volta e cui si aggiungono i lavoratori somministrati dei settori diversi dal turismo che presentino i requisiti indicati dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto 41/2021.