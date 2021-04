Unicredit, più di 11 milioni per lo sviluppo tecnologico dell’azienda Acciai Vender

Unicredit supporta i piani di sviluppo tecnologico di Acciai Vender, azienda leader nel mercato italiano ed europeo nel settore della distribuzione e trasformazione di acciaio inossidabile.

La banca ha infatti strutturato, attraverso Unicredit Leasing, la società del gruppo amministrata da Mario Agostini, un finanziamento con intervento di Garanzia Italia di Sace, dell’importo di 11,6 milioni di euro. Le risorse finanziarie messe a disposizione sono andate a sostenere il nuovo investimento, rientrante nell’ambito industria 4.0, portato a termine dal Gruppo Vender: più nello specifico si tratta della costruzione, in prossimità del sito produttivo di Parma, di un nuovo magazzino completamente automatizzato, funzionale a garantire una migliore gestione dello spazio, con maggiore capacità di stoccaggio, e una più efficiente gestione dei flussi di materiali, con una riduzione significativa dei tempi di movimentazione.

L’operazione rientra nell’ambito degli investimenti di “Industria 4.0”, dal momento che il magazzino automatizzato, inaugurato nell’agosto 2020, consente il controllo da remoto dell’attività di stoccaggio, ed è completamente interconnesso ai sistemi aziendali.

Commenta Andrea Burchi, regional manager centro nord di Unicredit: “In questa particolare congiuntura le aziende più competitive stanno spingendo ancora di più sulla innovazione tecnologica per intraprendere nuovi percorsi di crescita. Il piano d’investimenti portato avanti dal Gruppo Vender va in questa direzione e il nostro supporto, attraverso Unicredit Leasing, vuol essere un segnale di vicinanza, tangibile, all’imprenditoria italiana impegnata in una azione di ripartenza e rilancio”.

Commenta Giovanni Vender, Ceo e presidente dell’omonimo gruppo: “Stiamo vivendo in un contesto di forte incertezza economica amplificato in maniera importante dalla pandemia iniziata ormai un anno fa e che, continua purtroppo a destabilizzare l’economia italiana e Mondiale. Ciò nonostante, la nostra convinzione è che, in periodi del genere, è necessario pensare al futuro con una visione ottimistica e quindi organizzare e strutturare le diverse attività e aree aziendali cercando di migliorare il rapporto uomo macchina spingendo sull’acceleratore dell’innovazione tecnologica in tutte le sue parti nonché, sulle competenze e sul know-how delle risorse interne. L’investimento che è parte importante della strategia del Gruppo rientra a pieno in quest’ottica di pensiero e siamo stati ben felici di consolidare la partnership con UniCredit”.

“Il leasing – aggiunge Mario Agostini, Ad Unicredit leasing – sta sempre più acquisendo un ruolo chiave nelle scelte di sviluppo ed evoluzione delle aziende in ottica digital. Oggi riteniamo questo passaggio fondamentale e sosteniamo i nostri clienti sul territorio con soluzioni finanziarie specifiche e dedicate”.