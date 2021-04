Dibattito on line sul tema della cantieristica navale con Dodici Associazione

Un dibattito in diretta Facebook sul tema della cantieristica navale, partendo dalla crisi della Perini Navi Spa per arrivare a capire quali possano essere le prospettive di un settore tanto strategico per il nostro territorio. È questo l’evento online – Proficuo per chi? Nautica, diritti e demanio – che inaugura l’attività della neonata Dodici_associazione, realtà politico – culturale il cui obiettivo fondante è offrire occasioni di approfondimento e riflessione su temi di carattere locale e non.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per mercoledì (21 aprile), alle 21,15, sulla pagina Facebook. Gli ospiti saranno Mauro Rossi, segretario generale provinciale di Fiom-Cgil e Valerio Fabiani, consigliere speciale per il lavoro del presidente della giunta regionale della Toscana.