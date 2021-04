Imprese e formazione, webinar Unicredit sulle competenze di domani

Oggi (21 aprile) alle 16 UniCredit e l’associazione Rete Fondazioni Its organizzano il webinar live Skills for the future, la sfida delle competenze. Il webinar è dedicato al matching tra l’offerta del sistema delle fondazioni Its e la domanda del mondo delle imprese, con focus sul fabbisogno delle aziende di personale qualificato e formato sulle nuove competenze a supporto dell’innovazione digitale.

L’incontro fa seguito al primo accordo sistemico a livello nazionale, siglato tra una banca e l’associazione Rete Fondazioni Its Italia, volto a rispondere alla richiesta delle aziende di personale con formazione terziaria non universitaria.

sei settori strategici per il nostro Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione. Infatti, saranno approfondite le sfide che il mondo della formazione e quello delle imprese devono affrontare e quali competenze sono richieste per affrontare il cambiamento in atto. In particolare, verrà presentata l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore dedicata ai profili professionali inper il nostro Paese:

È in questo contesto che si evidenzierà il ruolo che un gruppo bancario può giocare nel favorire l’incontro tra istituzioni formative e imprese.

All’incontro, organizzato da UniCredit e associazione Rete Fondazioni Its, partecipano aziende, scuole e istituzioni che si confronteranno sui principali temi, quali: l’inserimento nel mondo del lavoro, il rafforzamento delle relazioni tra il sistema dell’istruzione e formazione e le imprese e l’incremento del numero dei percorsi formativi Its.

L’incontro si aprirà con i saluti introduttivi di Marco Bortoletti – Regional Manager Lombardia UniCredit, Melania Rizzoli – Assessore alla Formazione e Lavoro, Regione Lombardia e Daniele Grassucci, Direttore di Skuola.net che si occuperà di moderare l’evento; si susseguiranno gli interventi di Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli, che illustrerà in quale contesto del mondo del lavoro in rapida evoluzione rispetto agli schemi didattici attuali, le competenze chiave per lo sviluppo – e le scuole che le promuovono – possono fare la differenza per la crescita del Paese e di Alessandro Mele, Presidente dell’ Associazione Rete Fondazioni ITS Italia, che rispetto al duplice fenomeno di giovani che non studiano e non lavorano e di un mondo del lavoro che cerca profili e competenze tecniche – e non le trova – gli ITS possano essere una risposta. Subito dopo sarà possibile seguire la tavola Rotonda, “la Sfida delle Competenze”, che darà spazio alle testimonianze di operatori e fruitori della formazione, cui parteciperanno: Daniele Nembrini, Founder di Fondazione ITS JobsAcademy, Diego Ciulli, Senior Manager, Public Policy di Google e Carlo Cremona, Direttore Human Resources and Industrial Relations di Fincantieri, Riccardo Comerio, AD di Ercole Comerio e Agostino Piccinali, CFO Scame di Parre; Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development & Relations di UniCredit, completa il panel. Parteciperà all’evento, e farà le conclusioni finali, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L’incontro si concluderà con la Presentazioni delle filiere ITS.

Patrizio Bianchi, che ha poi aggiunto: “ “Nel 2020, l’80% dei diplomati degli Its ha trovato un’occupazione a un anno dal titolo e più dell’83% si ritiene soddisfatto della propria scelta”. Ha ricordato il Ministro dell’Istruzione, Professor, che ha poi aggiunto: “ Oggi abbiamo l’occasione di continuare ad investire nella crescita di un percorso formativo di successo, che permette alle nostre studentesse e ai nostri studenti di collocarsi nel mondo del lavoro realizzando le proprie aspettative personali e occupazionali. Con le risorse del Next Generation EU abbiamo la possibilità di fare un salto di qualità, potenziando un segmento del sistema di istruzione che è centrale per superare la stagnazione e per intraprendere un percorso di crescita e di sviluppo socioeconomico”.

Stefano Gallo, Responsabile Territorial Development & Relations di UniCredit. “UniCredit ha deciso nel 2018 di essere la prima banca in Italia a siglare un accordo sistemico con l’Associazione Rete Fondazioni ITS Italia perché crede che coniugare al meglio le esigenze delle imprese con la formazione scolastica specializzata sia la sfida da vincere nei prossimi anni”, ha dichiarato, Responsabile Territorial Development & Relations di UniCredit. “La centralità dell’istruzione, dell’alta formazione post diploma, della formazione terziaria professionalizzante necessita sempre più dell’integrazione tra sistema formativo e tessuto produttivo – continua Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia UniCredit. Le imprese guardano agli ITS come alleato formativo imprescindibile per assicurarsi competitività e resilienza e per creare competenze flessibili e quanto più possibile trasversali. Come UniCredit siamo da tempo impegnati nel supportarne e stimolarne la crescita, fungendo tra l’altro da raccordo tra questi veri e propri hub territoriali di conoscenza e innovazione e le imprese stesse.”

“La ripartenza del paese passa dal capitale umano. Abbiamo bisogno di un salto di qualità sviluppando gli Its come sistema formativo evoluto, integrato con le imprese, tecnologico, internazionale”, ha dichiarato Alessandro Mele, presidente dell’associazione Rete Fondazioni Its Italia.

Gli Istituti Tecnici Superiori (Its) sono la prima esperienza italiana di offerta formativa terziaria professionalizzante secondo un sistema consolidato da alcuni anni in altri paesi europei. Gli ITS sono Fondazioni di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, in stretto raccordo con il sistema produttivo. Nati nel 2010, sono 108 gli ITS presenti sull’intero territorio nazionale, di cui 20 solo in Lombardia (1/5 della presenza nazionale) distribuiti in tutte le province.