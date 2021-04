Superyacht cluster matching, oltre 150 i partecipanti tra imprese e fornitori di Italia e Olanda

Oltre 150 le imprese e i fornitori di Italia e Olanda che hanno partecipato al Superyacht Cluster Matching svoltosi ieri sera (22 aprile).

L’evento ha dato modo a cantieri e fornitori dei paesi che ospitano due dei principali distretti nautici al mondo di creare nuove opportunità, scambi reciproci e connessioni su una grande sfida del settore, quella della sostenibilità e sull’internazionalizzazione della fornitura; ovvero di quali strumenti e competenze servono oggi per qualificarsi nel mercato globale.

“La manifestazione, organizzata in occasione della celebrazione della Giornata della Terra, ha aperto, per la prima volta, il confronto e ha permesso di valutare come, in entrambi i Paesi, imprese e cantieri stanno rispondendo in modo positivo a questi importanti cambiamenti – spiegano gli organizzatori -. Da un lato, migliore formazione e aumento delle competenze del management aziendale hanno prodotto un effetto positivo in tutte le fasi di produzione, dall’altro la necessità di rispondere ad esigenze dettate da una clientela disposta ad acquistare oggetti belli ed esclusivi ponendo più attenzione alle certificazioni, al rispetto ambientale e alla sostenibilità e all’etica dei prodotti e dalla forte presenza sul mercato di società di charter con esigenze di efficientamento di barche e yacht e meno impattanti”.

Durante la giornata, sono stati organizzati quattro workshop tecnici dedicati ad approfondimenti sullo sviluppo dell’innovazione tecnologica, molto partecipati da cantieri e imprese della filiera. In particolare, la Water Revolution Foundation ha presentato il Database di soluzioni sostenibili in tema di produzione, materiali e servizi che punta a diventare il principale riferimento per l’industria dei superyacht. Un elenco di sistemi, conoscenze e buone pratiche con l’obiettivo di aumentarne l’adozione e accelerare la sostenibilità. Soluzioni verificate per evitare il greenwashing e garantite da un processo che prevede una valutazione degli indicatori ambientali di ciascuna delle azioni proposte nel database applicando un approccio basato sulla metodologia Life Cycle Assessment, ovvero stimando gli impatti ambientali a partire dall’estrazione della materia prima attraverso le diverse fasi del ciclo di vita.

A chiusura della giornata, alcuni momenti dedicati alla diffusione della cultura dei due territori con aperitivo virtuale con prodotti italiani e olandesi e gioco quiz tra i partecipanti pensando anche alla ripartenza dei flussi turistici e della possibilità di viaggiare al termine dell’emergenza Covid-19. Sulla piattaforma che ospita il Superyacht Cluster Matching sono stati proposti i video tematici prodotti da Lucca Promos su arte, cultura, ambiente, enogastronomia e economia per una promozione mirata al grande pubblico dello yachting globale. I video presentano un percorso esperienziale nei territori di Lucca e tutto il suo territorio: dalle bellezze del capoluogo ai monti della Garfagnana, dalla Valle del Serchio fino alla Piana di Lucca, per arrivare al mare di Viareggio e della Versilia. Con la figura del Maestro Giacomo Puccini come filo conduttore della scoperta di una terra dove è possibile vivere momenti di relax e di avventura, viaggiare tra spiritualità, arte e storia, mare e montagna, cultura ed enogastronomia.

Il Superyacht Cluster Matching è stato organizzato dal Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana insieme a Navigo, società di innovazione e sviluppo della nautica e da Holland Yachting Group, organismo parte del Netherlands Maritime Technology, la più rappresentativa associazione marittima olandese assieme a Marstrat. Superyacht Cluster Matching è stato sponsorizzato da Onlyyard Ship Insurance, specializzata in assicurazioni per Superyacht e crew e da Rina, che accompagna l’adempimento dei più alti standard di sicurezza ai proprietari e ai fabbricanti di yacht, da Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos, con il progetto di promozione territoriale The Lands of Giacomo Puccini, Rotterdam Maritime Capital of Europe e Topsector Water & Maritiem.