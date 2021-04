Criptovalute emergenti: ecco dove si concentra oggi l’attenzione dei trader

Mentre le criptovalute più famose come Bitcoin, Ethereum e Ripple proseguono il loro cammino rialzista, l’attenzione di molti investitori si sta spostando sulle monete digitali emergenti. Da un parte si tratta di un fenomeno comprensibile, infatti con una quotazione di oltre 62 mila dollari investire su BTC oggi è un’operazione per pochi. Lo stesso vale per Ethereum che ha superato di 2.400 dollari, oppure per Binance Coin con un prezzo di 545 dollari.

Le criptovalute emergenti, invece, offrono due importanti vantaggi: innanzitutto vantano spesso una quotazione bassa che offre maggiore accessibilità per l’acquisto della moneta digitale, inoltre il prezzo è caratterizzato da forti oscillazioni fornendo migliori opportunità per investire con il trading CFD. Ovviamente, se da un lato questi asset assicurano potenzialità elevata, dall’altro è essenziale analizzare con attenzione i fattori di rischio e valutare ogni operazione in modo accurato prima di investire.

Le criptovalute poco conosciute da monitorare per gli esperti

Per capire quali criptovalute emergenti conviene tenere d’occhio, la selezione proposta da criptovaluta.it è un’ottima risorsa per iniziare ad analizzare le prospettive offerte dal mercato crypto. Secondo gli esperti del portale la criptovaluta meno nota più promettente è Polkadot, un progetto ambizioso il cui scopo è la creazione di una rete interoperabile e scalabile per l’integrazione delle reti blockchain, reduce da una raccolta di oltre 140 milioni di dollari grazie alla vendita di token DOT.

Occhi puntati anche su Uniswap, spinta al rialzo da una serie di notizie importanti, tra cui l’inserimento insieme a Cardano nel paniere di criptovalute scambiabili su Revolut e il superamento di Bitcoin in merito alle commissioni giornaliere generate. In particolare, l’exchange Uniswap si è posizionato al secondo posto dopo Ethereum considerando appena le fee giornaliere, confermandosi nella top five delle piattaforme più redditizie insieme a Compound e SushiSwap.

Una criptovaluta emergente da non sottovalutare è anche Aave, in grado di attirare volumi sempre più consistenti con il suo progetto sfruttando la tendenza rialzista del mercato. Secondo diversi analisti le prospettive per Aave sono tra le più interessanti nel settore crypto di oggi, tenendo conto del forte impatto esercitato nell’ultimo anno dalle tecnologie di finanza decentralizzata. Il boom delle criptovalute e la loro diffusione sempre più ampia stanno favorendo l’attività di Aave, incentrata sui prestiti con le criptovalute tramite wallet Ethereum.

Perché conviene investire sulle criptovalute emergenti oggi?

Le criptovalute sono un fenomeno la cui portata va ben al di là della mera speculazione finanziaria, in grado di assumere negli ultimi anni una connotazione culturale e non solo legata al mondo degli investimenti. Basta osservare il successo della quotazione di Coinbase, l’exchange USA sbarcato a Wall Street con una delle operazioni più importanti per la Borsa di New York dopo quella di Uber, con gli investitori che si sono completamente disinteressati delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, il quale aveva indicato le monete digitali come strumento di speculazione.

Allo stesso tempo il mondo crypto sta coinvolgendo anche altri settori, come quello artistico attraverso gli NFT oppure quello bancario, in cui le tecnologie blockchain stanno consentendo agli istituti di aumentare l’efficienza delle organizzazioni interne. Questi presupposti sono essenziali per capire il ruolo delle criptovalute emergenti, progetti ancora alle fasi iniziali ma che potrebbero essere le tecnologie di punta del futuro, con prospettive di crescita elevate considerando il rapido sviluppo dei servizi crypto.

Le criptovalute poco conosciute possono essere paragonabili con i titoli growth, asset che sfruttano i cicli rialzisti per crescere in modo considerevole, più esposti ai rischi e alla volatilità ma capaci di offrire opportunità d’investimento ottimali per operazioni di medio e lungo termine. Ad ogni modo, riuscire a individuare i progetti giusti su cui puntare non è semplice, per questo motivo è indispensabile migliorare la conoscenza sul mondo crypto, rimanendo sempre aggiornati sulle ultime novità per comprendere questo settore e capire come si sta evolvendo.