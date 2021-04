Aci Lucca, confermato il nono posto nazionale per numero di soci

L’Automobile club lucchese si conferma al nono posto nazionale per numero di soci. Un bilancio positivo per il 202o quello emerso dall’annuale assemblea degli iscritti che si è tenuta oggi (lunedì 26 aprile) nella sede centrale dell’Aci Lucca a Sant’Anna. Un’occasione anche per fare il punto su quanto è successo e per gettare le linee guida del 2021.

“Nel corso del 2020 – commenta il presidente di Ac Lucca, Luca Gelli – abbiamo conseguito risultati soddisfacenti, confermando la nostra solidità, nonostante le oggettive difficoltà del periodo che stiamo vivendo. Abbiamo difeso il nostro nono posto a livello nazionale per numero di soci e il primato assoluto per soci fidelizzati, ovvero i clienti che scelgono di rinnovare automaticamente l’iscrizione al Club di anno in anno. Vivace e come sempre emozionante anche la stagione sportiva, ricca di eventi e appuntamenti che hanno riscorso un grande successo. Tutto questo è stato reso possibile grazie ai grandi sforzi di tutto il nostro personale, dal direttore Sangiorgio a tutti i nostri delegati, compresi gli agenti Sara, il nostro fiduciario sportivo Massimiliano Bosi, i nostri licenziati Aci Sport e tutti i nostri soci. Grazie a loro abbiamo potuto garantire i nostri servizi, la nostra tradizionale vicinanza al cittadino, al socio, con la professionalità di sempre”.

“Proseguiremo il 2021 nel segno della determinazione, dello sport, dell’educazione stradale – va avanti Gelli -. Siamo già al lavoro per l’edizione 2021 della Coppa Città di Lucca e della Coppa Ville Lucchesi e stiamo già organizzando il passaggio della Mille Miglia, fissato per il prossimo giugno. Siamo molto attivi anche sul fronte dei test rally, il nuovo servizio che mettiamo a disposizione di piloti e scuderie per provare su strada i mezzi, organizzato proprio per contrastare il fenomeno dei test abusivi. Personalmente, ci tengo a celebrare la mia elezione come componente del Consiglio Sportivo Nazionale per il 2021-2024, da parte del Consiglio Generale dell’Aci: un risultato importante, sia a livello personale, ma soprattutto per tutta AC Lucca, che vede riconosciuta la vivacità della sua attività sportiva”.

I numeri

Nel corso del 2020, l’Aci Lucca ha registrato un lieve decremento nel numero di soci (-2,05% rispetto al 2019) con un totale di 19.899 associati, confermando il nono posto a livello nazionale. Confermato anche il primato nazionale per quanto riguarda la fidelizzazione dei soci: un risultato che raggiunge il 65% delle sottoscrizioni, contro la media nazionale ferma al 27%. Positiva anche la chiusura del settore Sara Assicurazioni, con un +5,12%, trainato soprattutto dalla nuova agenzia di Lido di Camaiore. I risultati dei singoli uffici che si posizionano tra i primi posti delle delegazioni in Italia sono Viareggio, Pietrasanta, Lunata, Lido di Camaiore, Lucca Arancio, Castelnuovo di Garfagnana e Altopascio.

Nel maggio 2020 è stata inaugurata la nuova sede di Guamo, seguita da quella di Borgo Giannotti e Querceta. Proprio sabato scorso, infine, è stato festeggiato il taglio del nastro dei nuovi locali di Ac Viareggio, trasferitasi nella zona commerciale di via Marco Polo. Sul versante sportivo nel 2020 si sono tenute la Coppa Villa Lucchesi e la Coppa Città di Lucca, terzo appuntamento del calendario Aci Sport. Nel mese di ottobre, inoltre, la Mille Miglia è tornata a colorare le strade della provincia di Lucca. A febbraio si è tenuto anche il Rally del Carnevale. Il bilancio è stato approvato all’unanimità dell’assemblea dei soci. Contestualmente è stato approvato anche il regolamento elettorale della stessa assemblea.