Discariche abusive e rifiuti abbandonati: regole e casi tipici

Una delle pratiche più antiche e ancora oggi diffuse è l’abbandono dei rifiuti per strada. Smaltirli in modo corretto è un dovere ma molto spesso non viene osservato. Per tale motivo, in Italia, sono state introdotte delle leggi ad hoc. L’obiettivo della normativa in materia è quello di punire chi trasgredisce il dovere di smaltire i rifiuti in modo corretto. In base all’art. 192 del D.L.vo 152/06, colui che trasgredisce le regole è tenuto a rimuovere i rifiuti liberando l’area occupata abusivamente

I casi più frequenti di abbandono dei rifiuti

Sono davvero tante le circostanze in cui l’abbandono dei rifiuti avviene in barba al rispetto delle regole. Molte volte ci genera delle vere e proprie discariche abusive. Uno di casi più frequenti riguarda lo smaltimento illegale degli scarti edili. Esistono, tuttavia, numerose società addetta alla corretta gestione di questo genere di rifiuti. Esse sono dotate di personale specializzato in varie attività come lo smaltimento cartongesso.

Un altro caso molto frequente riguarda l’abbandono di rifiuti ingombranti per strada. Ciò rappresenta un pericolo soprattutto per l’ambiente perché se non vengono smaltiti in modo corretto, i rifiuti possono rilasciare nell’aria o nell’acqua delle sostante nocive per la salute del pianeta e dei suoi abitanti.

Inoltre, tra le situazioni più frequenti vi è lo sversamento di rifiuti industriali in discariche abusive. Questo, non solo è vietato dalla legge, ma nuoce gravemente agli abitanti delle zone circostanti all’area interessata. Di conseguenza, il mancato rispetto delle regole va a svantaggio della collettività locale.

Come contrastare le discariche abusive

Uno dei modi è la raccolta differenziata. Una buona pratica che può essere adottata da tutti, nei vari ambiti della vita quotidiana. Qualsiasi soggetto, dal semplice cittadino all’imprenditore dovrebbe occuparsi dei propri rifiuti in modo consapevole e nel rispetto di tutti. Spesso però i costi di smaltimento inducono gli imprenditori a una gestione non solo scorretta ma del tutto illegale. Per questo, è necessario il controllo delle autorità. Separare i vari tipi di rifiuti e trattarli correttamente consente di prevenire le discariche abusive.

Inoltre, formare il personale delle imprese e gli stessi cittadini a una corretta raccolta dei materiali di scarto è uno dei modi migliori per evitare il diffondersi dell’abbandono illecito dei rifiuti. Numerosi comuni mettono a disposizioni del materiale informativo, destinato a tutti i cittadini proprio al fine di ridurre al minimo il fenomeno. Inoltre, gli imprenditori sono tenuti a rispettare delle leggi apposite e dei regolamenti mirati al fine di evitare che i materiali di scarto prodotti dalle loro attività finiscano per creare o alimentare delle discariche abusive. Come previsto dal Codice dell’ambiente: “Per la realizzazione o la gestione di una discarica abusiva è prevista la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 a 26mila euro; ove si tratti, anche solo in parte, di rifiuti pericolosi, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e l’ammenda da 5.200 a 52mila euro. Alla condanna consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.