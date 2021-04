Il grande successo degli e-commerce in Italia

Negli ultimi 5 anni il mondo degli e-commerce in Italia ha avuto uno sviluppo decisamente importante, potremmo quasi parlare di un boom. In effetti poi nel corso del 2020 la situazione è ancora aumentata, oggi si tratta di uno dei settori trainanti dell’intero comparto correlato alle aziende che vendono prodotti e servizi. In particolare poi nel 2020 si sono visti importanti aumenti in ambiti dapprima poco attivi, come ad esempio il mondo degli alimentari e dei piccoli acquisti di beni di consumo, il cui fatturato è aumentato del 56%.

Le motivazioni della crescita

In effetti i motivi per cui gli e-commerce hanno visto importanti aumenti di fatturato proprio negli ultimi anni in Italia sono varie. A partire dal fatto che solo ultimamente un elevato numero di italiani ha avuto la possibilità di connettersi in rete comodamente e con una certa velocità. Oggi nel nostro Paese una elevata percentuale dei fruitori di internet usa prevalentemente lo smartphone per connettersi, a conferma del fatto che la banda larga tramite i mezzi tradizionali non è ancora disponibile ovunque nella penisola. I negozi virtuali hanno poi dovuto fare i conti anche con una certa diffidenza, che spinge l’italiano medio a non amare in modo appassionato le vendite a distanza: c’è ancora chi se non vede non crede, non usa carte di credito o altri metodi di pagamento elettronici, preferisce recarsi presso i piccoli negozi online. La realtà sta comunque cambiando, lo si può constatare leggendo diversi siti, come guadagnaresoldionlineoggi.info, che consiglia di avviare un e-commerce a chi desidera trovare un modo remunerativo per utilizzare internet.

La pandemia da coronavirus

Una spinta efficace alla diffusione dei negozi online l’ha poi data di certo anche la pandemia da coronavirus. Dapprima a causa del lock down: un elevato numero di persone non poteva raggiungere comodamente tutti i negozi in cui era abituata a recarsi periodicamente. Oltre a questo i contatti tra le persone, anche dopo il lock down, sono stati da più parti scoraggiati. Meglio allora fare le spese online, che si tratti di un nuovo vestito, di un paio di scarpe per il jogging o anche della farina integrale per preparare il pane o la pasta. Nel corso del 2020 abbiamo potuto apprezzare non solo un aumento del fatturato degli e-commerce, ma anche un netto spostamento della predilezione degli italiani. Se nel 2019 i settori trainanti erano quelli del turismo, dell’intrattenimento, della moda e dell’arredamento, oggi gli e-commerce che trainano il settore sono quelli che vendono alimentari, prodotti per la cura della casa, cosmetici. Anche l’intrattenimento è ancora forte, ma soprattutto per quanto riguarda giochi e contenuti in streaming.

I perché di un cambiamento

Come abbiamo detto, parte del successo degli e-commerce è dovuto alla pandemia; in effetti l’aumento di fatturato era già importante anche negli anni precedenti, soprattutto per alcuni settori. Durante il lock down di inizio 2020 si sono però affacciate alla rete alcune realtà che dapprima non erano per nulla interessate. Stiamo parlando dei piccoli negozi di quartiere che, costretti dagli eventi, hanno valutato buona cosa cercare la clientela online. Anche perché si è trattato per molti dell’unica soluzione percorribile, con le città chiuse e la gente in smart working o chiusa in casa. Sono cambiate le abitudini di molti, cosa che ha dato un importante impulso alle vendite con consegna a domicilio anche per fornai, negozi di ortofrutta, macellerie, supermercati e ristoranti. Oggi in molti piccoli paesi della provincia italiana sono disponibili servizi che solo nel 2019 erano impensabili. Si considerino, ad esempio, i ristoranti con consegna a domicilio: oggi la gran parte dei locali offre questo tipo di opportunità.

Cosa serve per un buon e-commerce

Chiaramente non si può imputare questo successo degli e-commerce in Italia alla sola pandemia. Si tratta di un processo cominciato già alcuni anni fa, con la sempre maggiore diffusione dell’accesso a Internet veloce nella popolazione. Che va di pari passo con l’uso sempre più diffuso dei metodi di pagamento elettronici, che oggi il governo tende a favorire in modo sempre più importante. In molte zone d’Italia sono migliorati anche i servizi di consegna da parte dei corrieri, che permettono a numerosi e-commerce di consegnare la merce nell’arco di 24 o 48 ore. E non stiamo parlando soltanto dei grandi colossi della rete, che anzi durante il lock down hanno dimostrato qualche incrinatura nel loro meccanismo che sembrava perfetto. Oggi anche il piccolo negozio di quartiere può offrire i propri prodotti in rete, inviando al cliente il numero di tracking SDA, o di qualsiasi altro corriere, in modo che possa monitorare la spedizione in autonomia, controllando la posizione del paco che ha appena ordinato. Chiaramente per le aziende di un certo tipo è fondamentale anche sfruttare i social per le campagne di marketing, così come avere a disposizione sistemi di immagazzinamento della merce evoluti, in grado di interfacciarsi ai programmi di gestione degli e-commerce.