Macchinari per la stampa su tessuti: quali scegliere, stampante serigrafica o digitale diretta?

Felpe, t-shirt, indumenti personalizzati sono tra i gadget che più difficilmente passano di moda: dagli addii al nubilato alle lauree e per arrivare agli eventi aziendali e le gite scolastiche, molte sono infatti le occasioni in cui portare addosso un capo con un disegno, una frase distintiva, il logo aziendale può essere un segno non solo di riconoscimento, ma anche di appartenenza. Consideratane la domanda, insomma, se hai un negozio di stampe, una buona idea potrebbe essere dotarti anche di macchinari per la stampa su tessuti. Le principali alternative sono rappresentate in questo senso dalle macchine serigrafiche da un lato e, dall’altro, dalle stampanti digitali dirette DGT. Quella che segue è una breve guida essenziale per provare a capire meglio di che tipo di macchine si tratta, quando preferire l’una o l’altra e perché: fermo restando che affidarti a servizi come quelli che trovi su https://www.tesascreen.it/e a dei veri professionisti del settore è sempre l’idea migliore per non sbagliare investimento.

Stampa serigrafica o digitale: come orientarsi tra i macchinari per la stampa su tessuti

Partiamo dalla serigrafia, che è forse la tecnica più antica per stampare (anche) su tessuto. Funziona, semplificando molto, grazie a dei telai su cui è impressionato il disegno da stampare; ogni telaio riesce a spingere sul tessuto, a sua volta teso grazie a particolari strutture, un solo colore ed è per questo che i più moderni macchinari per la stampa su tessuti sono dotati in realtà di una giostra di telai che permettono di realizzare, con buoni risultati, anche stampe serigrafiche di immagini piene di dettagli o ricche di colore. La qualità del prodotto finito dipende molto, comunque, anche da quanto ottimizzato è il file che si riceve dal cliente: per questo, per evitare di ritrovarsi a dover modificare personalmente e con appositi programmi di grafica il materiale da mandare in stampa, una buona regola potrebbe essere accettare di stampare su tessuti in serigrafia solo ordini che arrivano da aziende o altri soggetti medio-grandi e che comunque abbiano fatto disegnare e progettare i gadget personalizzati a degli addetti ai lavori. Quasi sempre, tra l’altro, aziende che commissionano t-shirt, camici o altri indumenti con impresso il proprio logo o enti e soggetti istituzionali che fanno realizzare shopper e altri gadget in tessuto personalizzato in occasione di feste e ricorrenze fanno ordini di numerosi pezzi e ciò permette di ottimizzare i costi di stampa su stoffa in serigrafia: per il costo di telai e giostre ma, anche e soprattutto, per quanto tempo serve per settarli e metterli in funzione a ogni nuovo ordine, infatti, la stampa serigrafica su tessuto conviene solo per ordini di minimo 50 pezzi.

È per questo che parlando con colleghi e proprietari di negozi di stampe potresti aver avuto suggerito di optare per le stampanti digitali dirette: le stampanti DGT sono macchinari per la stampa su tessuti che, proprio come le più tradizionali stampanti domestiche o per foto, imprimono il getto di inchiostro direttamente sulla maglietta, la felpa, la shopper da decorare. Può cambiare il tipo di inchiostro utilizzato (ce ne sono modelli che ne utilizzano ad acqua, eccetera) e nella maggior parte dei casi non si riesce a lavorare con inchiostri fluo o glitterati. La caratteristica di queste stampanti è, però, che non richiedono investimenti iniziali elevati o tempi lunghi di preparazione e sono l’ideale, per questo, anche per stampare ordini di piccole dimensionio singoli gadget.