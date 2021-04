Ventilatore: quali sono i modelli più diffusi ed efficaci

Il ventilatore resta sempre uno degli apparecchi più diffusi per raffrescare e climatizzare adeguatamente un ambiente. Si tratta infatti di un dispositivo relativamente economico, sostenibile, che non impatta sull’ambiente e non richiede né le spese né le difficoltà di un impianto di climatizzazione completo, permettendo comunque di ottenere risultati più che eccellenti.

Per scegliere il miglior ventilatore oggi disponibili sul mercato, basta consultare Ventilatore.net, il punto di riferimento ideale per conoscere tutte le novità e per mettere a confronto i modelli di ultima generazione.

Pur non essendo un apparecchio particolarmente complesso, la scelta richiede comunque un po’ di attenzione per valutare adeguatamente le caratteristiche dell’ambiente di destinazione e le proprie esigenze personali, e orientarsi verso il dispositivo ideale.

Dall’ingombro, al prezzo, alle eventuali funzioni aggiuntive, occorre quindi considerare alcuni elementi per arrivare a scegliere il prodotto più adatto alle proprie necessità.

Ventilatori da soffitto: la scelta giusta per gli ambienti più grandi

Il ventilatore da soffitto è una delle soluzioni migliori soprattutto per raffrescare una stanza piuttosto grande, un soggiorno, un ufficio, un ambiente utilizzato come luogo ricreativo. È ideale anche in caso di scarse aperture, come può essere ad esempio un seminterrato o un magazzino.

Tuttavia, a differenza degli altri modelli, che non richiedono alcuna installazione, il ventilatore da soffitto necessita dell’intervento di un elettricista professionista, poiché viene installato sotto al lampadario. Alcuni modelli, essendo dotati di luce, possono addirittura sostituire il lampadario stesso e svolgere anche la funzione di illuminazione.

Si tratta comunque di una soluzione ideale in molte situazioni, che permette spesso di evitare il disagio e il costo dovuti all’installazione di un climatizzatore convenzionale. La struttura è costituita da una serie di pale, di numero e dimensioni variabili in relazione alle proprie necessità.

Ventilatori tradizionali da tavolo o a piantana

I ventilatori che siamo abituati a vedere da tempo, da collocare direttamente sul tavolo o dotati di piantana, restano sempre i preferiti in molti contesti, in quanto leggeri, facili da trasportare e semplici da utilizzare.

Oggi il mercato offre una scelta davvero ampia di ventilatori di questo tipo, dai più piccoli, ideali da tenere sulla scrivania, sul comodino o perfino in auto, alimentati anche a batteria, fino alle versioni a piantana, adatte per raffrescare il salotto o una camera da letto di medie dimensioni.

Dotarsi di qualche ventilatore di questo tipo è una soluzione semplice e veloce, che non comporta una spesa eccessiva e permette di migliorare notevolmente il clima di casa, eliminando l’eccesso di caldo e creando un piacevole flusso d’aria.

Attualmente si trovano in commercio anche ventilatori privi di pale, che funzionano sulla base di una tecnologia simile a quella dei moderni aspirapolvere. Sono ancora piuttosto costosi, ma offrono prestazioni elevate e una serie di funzioni aggiuntive, tra cui il filtraggio dell’aria e la ionizzazione. Sono quindi ideali non solo per ottenere un clima più fresco e gradevole, ma anche per rendere l’ambiente abitativo molto più confortevole e salutare, soprattutto in presenza di persone anziane, bambini e di chi soffre di allergia.