Guida per iniziare a fare trading da zero

Chiunque può iniziare a giocare in borsa

Mentre un tempo giocare in borsa era considerato qualcosa di complicato, di riservato ad un’elite specifica che già opera nel settore dell’alta finanza, oggi, grazie ai nuovi strumenti tecnologici ed alle potenzialità offerte da internet, praticamente tutti possono riuscire a guadagnare investendo in borsa.

Non si tratta certamente di qualcosa che possiamo improvvisare, non possiamo semplicemente metterci davanti al computer ed iniziare a mettere a rischio i nostri capitali.

Se infatti è vero che fare trading offre numerose e remunerative opportunità, è anche vero che comporta dei rischi reali.

In questa guida verranno prese in esame alcuni utili consigli per tutti coloro che vogliono iniziare fare trading partendo da zero. Su Comegiocarborsa.compotremo trovare diversi utili suggerimenti che ci aiuteranno a capire meglio il funzionamento di questo mondo affascinante.

5 passi per iniziare

Una prima cosa da fare è quella di iniziare a prendere conoscenza di questo mondo, dei meccanismi che regolano l’andamento della borsa e che vanno ad influenzare l’andamento dei prezzi. Conoscere la terminologia utilizzata è solamente il primo passo per riuscire in questo obiettivo. Un corso di trading potrebbe essere un buon inizio per acquisire familiarità e capire come analizzare il mercato e fare delle scelte di investimento consapevoli e sempre meno azzardate.

Un passo successivo è quello di scegliere un broker regolamentato. Essendo questo un campo che fa muovere grandissime somme di denaro, è normale che sia diventato terreno fertile per le truffe. Esistono delle piattaforme che in maniera molto allettante propongono guadagni esorbitanti con il minimo sforzo. In questi casi bisogna stare attenti. Sinceriamoci che la piattaforma che abbiamo scelto di utilizzare sia regolamentata dal CONSOB per essere sicuri di non essere vittime di un raggiro.

Cerchiamo di non perpetuare le perdite. Quando stabiliamo la nostra strategia dovremmo stabilire anche il capitale che siamo disposti a rischiare. E’ normale che ogni investimento presenti dei rischi reali. Ma una cosa è correre dei rischi calcolati, un’altra è giocare d’azzardo, cosa che potrebbe mettere seriamente a rischio il nostro tesoretto iniziale.

A questo punto potremo iniziare a fare pratica utilizzando uno strumento di Demo, che viene messo a disposizione su diverse piattaforme online. Grazie alle simulazioni demo potremo affrontare delle situazioni realistiche senza mettere a rischio il nostro denaro. Teniamo comunque conto che in questo caso non sono implicate le nostre emozioni, che diventano difficili da controllare quando ad essere in palio sono i nostri soldi.