Industrie Cartarie Tronchetti, 50 milioni per il piano di ampliamento a Coreglia

Piano di ampliamento dell’Industrie Cartarie Tronchetti di Piano di Coreglia: l’azienda ha ufficialmente protocollato al comune di Coreglia Antelminelli, nella giornata di ieri (28 aprile) la documentazione relativa al piano di sviluppo da circa 50 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un ampliamento del sito industriale.

Il progetto dovrà ora seguire il procedimento amministrativo e tecnico e passerà al vaglio degli uffici e degli enti competenti, chiamati a esprimersi, in prima battuta, sugli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali. Contestualmente, l’amministrazione Remaschi vuole avviare un processo di partecipazione con la cittadinanza per informare la popolazione, e in particolare i residenti di Ghivizzano e Piano di Coreglia, rispetto al piano di ampliamento.

“Abbiamo deciso – spiega il sindaco Marco Remaschi – di organizzare per la fine di maggio un momento di informazione e coinvolgimento della popolazione: quello presentato da Industrie Cartarie Tronchetti è un piano di ampliamento molto sostanzioso e complesso, che merita di essere raccontato e spiegato, anche per quello che potrà rappresentare per nostra comunità. Per questo motivo vogliamo informare il più possibile le persone e renderle partecipi di questo procedimento: a partire dalla prossima settimana daremo tutte le informazioni relative all’incontro pubblico”.