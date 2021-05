Nuove assunzioni in Ferrovie dello Stato: candidature entro maggio

Ferrovie dello Stato, azienda italiana che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del paese, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, da inserire in tutta Italia entro maggio.

Fs è alla ricerca di addetti contabilità clienti, che dovranno emettere fatture, gestire la contabilità dei clienti, tenere rapporti con istituti bancari per richiesta emissione di garanzie, gestire il credito mediante attività di monitoraggio e sollecito e analizzare nuove iniziative commerciali; operatori polivalenti di condotta e manovra, che dovranno effettuare l’unione e il distacco dei veicoli ferroviari, comandare i movimenti di manovra, effettuare la trazione dei veicoli ferroviari, eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione dalla normativa vigente e predisporre l’instradamento dei veicoli; specialisti in sicurezza Ict, che dovranno analizzare la sicurezza di rete per l’identificazione di possibili violazioni della sicurezza di sistemi, supportare gli allarmi per la rilevazione di anomalie, gestire gli incidenti di sicurezza documentando e tracciando le attività svolte, acquisire informazioni sugli asset da proteggere e definire i controlli e i profili di sicurezza da implementare sui sistemi e sugli apparati di rilevazione e protezione dagli attacchi; specialisti in relazioni con i media, i quali dovranno supportare la strategia di comunicazione, monitorare la rassegna stampa, le notizie e i dati di interesse aziendale pubblicati dai mass media, supportare l’organizzazione di conferenze stampa e altri eventi e supportare il responsabile nei rapporti con agenzie di stampa e giornalisti.

Il nuovo personale ricercato deve essere in possesso di diploma o di laurea e avere orientamento al risultato e al cliente, precisione, proattività, creatività, affidabilità, teamworking, riservatezza, forte motivazione, capacità relazionali e di sintesi, capacità di lavorare in gruppo, capacità di problem solving e autonomia.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere.