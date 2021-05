Più spazi per il suolo pubblico, soddisfazione da Confcommercio Lucca

Esprime soddisfazione il sistema Confcommercio, per la decisione del Comune di Lucca di ampliare in via straordinaria il suolo pubblico per i locali, in questa fase in cui la loro attività è consentita soltanto in spazi aperti, permettendo così di poter lavorare anche a bar e ristoranti che ne siano normalmente sprovvisti.

“Una misura importante – affermano Sandra Bianchi, presidente di Fipe baristi e pasticcerie Lucca, e Simona Del Ry e Antonio Fava, vicepresidenti di Fipe ristoratori Lucca – che la nostra associazione, prima a farlo, aveva chiesto a gran voce nei giorni scorsi all’amministrazione comunale, non appena rese note le prescrizioni contenute nell’ultimo decreto del Governo. Come abbiamo sempre detto, la possibilità di lavorare solo all’aperto avrebbe creato e sta creando gravi disparità fra chi disponga di suolo pubblico e chi no. E questo non è accettabile”.

“Bene ha fatto dunque il Comune – proseguono i tre esponenti di Fipe Confcommercio Lucca – a comprendere questa evidente stortura contenuta nel decreto del Governo e ad accogliere la richiesta pervenuta dalla nostra associazione. A questo punto diventa fondamentale l’aspetto temporale: ogni giorno che passa, infatti, significa un giorno di lavoro perso per tutti i nostri colleghi sprovvisti di spazi all’aperto”.

“Ecco perché – chiudono Bianchi, Del Ry e Fava – invitiamo l’amministrazione comunale a fare prestissimo a iniziare il rilascio di questo suolo pubblico extra, in modo che i nostri colleghi ne possano usufruire già durante il prossimo weekend”.