Anche a Lucca Confcooperative Toscana cerca giovani per il servizio civile regionale

Tra i progetti del servizio civile regionale c’è anche quello di Confcooperative Toscana nord Cooperazione e segreteria che, tra le altre città, cerca volontari anche nella provincia di Lucca.

Questi saranno impegnati nel settore educazione e promozione culturale: dopo una prima fase di accoglienza, osservazione e orientamento all’interno delle sedi di attuazione di progetto, parteciperanno all’organizzazione delle attività formative e di informazione e sensibilizzazione sulla cooperazione, alla raccolta dei fabbisogni e delle buone prassi cooperative, alla promozione e diffusione delle iniziative sul territorio. Il servizio civile sarà articolato su 5 giorni a settimana per 30 ore settimanali. Al termine del servizio, su richiesta del giovane, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al Servizio Civile Regionale nel quale si riporteranno le capacità e competenze relazionali, organizzative, tecniche e/o professionali acquisite.

Per fare domanda c’è tempo fino alle 14 del 28 maggio. Possono partecipare al bando giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati o in possesso del permesso di soggiorno in Toscana. Per inoltrare la domanda, corredata di curriculum vitae, è necessario accedere al sito servizi.toscana.it/sis/DASC/#/ e seguire la procedura. I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana ai numeri: 055 3905600 e 366 6065924 o alla mail serviziocivile.toscana@confcooperative.it per ogni chiarimento.