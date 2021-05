Credito e finanziamenti agevolati alle imprese, incontro a Confartigianato

Mercoledì prossimo (19 maggio), alle 17,30 alla sede di Confartigianato Imprese Lucca in viale Castracani all’Arancio si terrà un incontro sull’importante questione del credito e dei finanziamenti agevolati alle imprese e sui bandi a fondo perduto o a tasso particolarmente agevolato attualmente a disposizione per le imprese.

Durante l’incontro verranno affrontati argomenti come credito, credito diretto, finanziamento diretto, agevolazioni e bandi. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria è importante prenotarsi in modo da aver garantito il posto in sala riunioni (numero massimo di persone 25). Una volta terminati i posti in sala sarà ancora eventualmente possibile partecipare all’incontro tramite link apposito.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri Uffici (tel. 0583/47641)