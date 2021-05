Lucca, il settore calzaturiero in forte affanno

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente tutti i settori indistintamente. Secondo un recente report condotto da Confindustria Toscana Nord, a Lucca il settore maggiormente in affanno è quello calzaturiero che ha fatto registrare un crollo pari al 21,4% nel primo trimestre del 2021.

Purtroppo però bisogna segnalare che il settore, già prima dell’esplosione della pandemia da Covid-19, versava in una situazione piuttosto critica. Il mercato è cambiato profondamente, e con esso anche i processi produttivi ed i canali di commercializzazione dei prodotti.

Pollice verso anche per il settore dell’abbigliamento e del pellame

La situazione è poco rosea in generale per il settore della moda, che ha fatto registrare nei primi 3 mesi una contrazione del 13% rispetto ad un anno fa. In particolare sono in sofferenza i settori dell’abbigliamento e del pellame.

Serve quindi un confronto urgente tra gli addetti ai lavori e gli organi competenti, per provare a rivitalizzare un settore come la moda che a Lucca, ed in particolare in tutta la Toscana, ha sempre rappresentato una forza trainante, sia per quanto riguarda i mercati sia per quanto riguarda l’occupazione.

Digitalizzazione dei servizi: vendite online e software specializzati

Per uscire fuori dalla crisi economica è necessario adeguarsi alle nuove trasformazioni, seguendo strade innovative e riprogettando l’intero settore. In tale ottica sempre più negozianti stanno adottando soluzioni all’avanguardia, partendo dalla digitalizzazione dei servizi.

La creazione di siti e-commerce e degli e-shop è ad esempio una delle soluzioni più gettonate del momento. Dalle crisi nascono sempre nuove opportunità, quindi la pandemia da Covid-19 potrebbe aver dato il via ad una rivoluzione del mercato.

Considerando la difficoltà di vendere nei negozi fisici, a causa delle restrizioni e del fatto che alcuni consumatori sono ancora restii a dedicarsi allo shopping, la vendita online diventa forse l’unica soluzione, o quanto meno un preziosissimo alleato.

Gli e-shop diventano così negozi a tutti gli effetti, dove viene offerta un’esperienza d’acquisto quasi simile a quella dei punti vendita fisici. I venditori devono naturalmente adeguarsi, supportando i clienti con video tutorial, offerte ed iniziative da promuovere online sui canali social o sui blog.

Allo stesso modo è fortemente consigliabile dotarsi di un efficace software specializzato, come MagicStore, che sincronizza il magazzino con sito e marketplace.

I negozianti posso gestire al meglio il magazzino, soprattutto per quanto riguarda i carichi, gli scarichi e le rimanenze e si allineano con le richieste dei clienti, alla ricerca di servizi omnicanale e digitalizzati per effettuare lo shopping sia nei negozi fisici che in quelli online. Anche gli ordini, le spedizioni ed i resi risultano molto più fluidi e flessibili, a beneficio del cliente che viene così maggiormente fidelizzato.

La stessa contabilità risulta più semplice e meno problematica, consentendo al retailer di concentrarsi maggiormente sul “core business” della sua attività. Infine, ultimo aspetto assolutamente da non sottovalutare, si riducono i tempi ed i costi a beneficio di un maggiore profitto.