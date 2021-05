Ha avuto un ottimo riscontro l’iniziativa Pulizie di Primavera organizzata dal Comune di Lucca e Sistema ambiente per agevolare i cittadini nello smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Il calendario di appuntamenti, che ha riguardato tutto il territorio comunale, soprattutto le frazioni più lontane dai centri di raccolta, come la Brancoleria, l’Oltreserchio o il Morianese, ha permesso agli utenti di liberarsi dei rifiuti senza fissare un ritiro domiciliare e senza doversi recare alle stazioni ecologiche. Tanti i cittadini che hanno usufruito di questo servizio gratuito, grazie al quale è stato possibile conferire carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi e rifiuti ingombranti, abbigliamento mal ridotto, tubi al neon, elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, olii vegetali, medicinali scaduti, pile e batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner esausti.

Per le utenze domestiche Sistema ambiente offre un servizio gratuito domiciliare di ritiri ingombranti, fino a un massimo di tre pezzi all’anno. I cittadini che lo desiderano possono, comunque, portare direttamente alle stazioni ecologiche i rifiuti ingombranti: a S.Angelo in Campo, in via Ducceschi, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18; a Monte San Quirico, in via per Camaiore, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; a Pontetetto, in via di Vicopelago, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13 e a Mugnano, in via Mattei, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.