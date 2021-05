Aperte le iscrizioni al corso per tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Conforma Srl, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione Pit stop – Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) che si pone l’obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell’autoriparazione.

Il corso (gratuito, finanziato con risorse di Garanzia Giovani e compreso nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani), gestito in partenariato con il polo scientifico tecnico professionale Fermi – Giorgi e con il Consorzio SoeCoforma impresa sociale, si svolgerà a Lucca alla Conforma Srl e a Saltocchio al polo Fermi Giorgi, è rivolto a 15 ragazzi di età compresa tra 16 e 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico e ha una durata di 2100 ore, 800 delle quali dedicate all’alternanza scuola – lavoro in aziende del settore. La partecipazione al corso è completamente gratuita.

Si raccolgono le iscrizioni fino al 24 maggio. Per tutte le informazioni è possibile contattare gli uffici di Conforma Srl al numero 0583.476461 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15 alle 18,30.

È possibile scaricare la locandina dai siti dei soggetti partner: www.conformalucca.it, www.istitutofermi.it e www.soecoforma.it .