Capannori, due posti per il servizio civile alla Misericordia

Due posti per il servizio civile regionale alla Misericordia di Capannori. I giovani che intendono partecipare al bando di 12 mesi possono presentare domanda da oggi (17 maggio) fino e non oltre le 14 di venerdì 28 maggio accedendo al sito servizi.toscana.it/sis/DASC.

Per essere ammessi è necessario essere residenti o domiciliati in Toscana, avere un’età compresa fra 18 e 29 anni, essere disoccupati o inattivi ed essere in possesso di idoneità fisica. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a capannori@misericordie.org o chiamare il numero 0583 936771.