Un’utile guida per principianti per avere un impatto sui social media in Italia

Negli ultimi giorni l’Italia ha visto un aumento significativo dell’utilizzo di siti di social media come LinkedIn, My Space, Facebook e Netlog. Oggi la penetrazione di Facebook in Italia si attesta al 38,42% e le cifre dovrebbero aumentare nei prossimi giorni. Il paese ha anche alcune piattaforme di social media locali. Ad esempio, ItalyLink è la piattaforma di riferimento per le persone che preferiscono lo stile di vita italiano mentre Vinix è la piattaforma di social media per gli intenditori di cibo e bevande italiani. Fubles è una piattaforma di social media altrettanto popolare in Italia che ti consente di organizzare giochi nella tua città.

Mentre la crescente popolarità delle piattaforme di social media in Italia è un passo gradito, sarai sorpreso di apprendere che la maggior parte delle aziende italiane non dispone di professionisti dedicati al monitoraggio dell’attività dei social media. La maggior parte del personale addetto alla comunicazione dedica solo 2 o 3 ore della giornata lavorativa al monitoraggio e alla gestione della propria reputazione sui social media. In una situazione del genere, misure proattive da parte tua possono aiutarti ad avere un impatto nel mondo dei social media.

Diversifica i tuoi contenuti di Facebook

Avere una presenza su Facebook è essenziale per costruire un’immagine sui social media. Idealmente, dovresti diversificare i tuoi contenuti di Facebook e creare un programma di pubblicazione. Il programma dovrebbe includere una combinazione di immagini, video e contenuti infografici.

Ci sono diverse semplici opzioni di strumenti di editing video che puoi prendere in considerazione durante la pianificazione di tali contenuti. La coerenza della qualità e della frequenza dei contenuti di Facebook è la chiave del successo dei social media in Italia.

Ottieni il massimo da YouTube

YouTube è il secondo social network più grande e ha migliaia di video italiani. Se sei un marchio che vuole promuoversi e lasciare un segno nella scena dei social media, YouTube è la scelta perfetta.

Qui puoi ottimizzare la lunghezza del video e utilizzare parole chiave appropriate per raggiungere un pubblico più ampio. Considerando la diffusa preferenza per il video come mezzo di comunicazione, stabilire una presenza su YouTube è la chiave del successo sui social media.

Comprendi il potenziale professionale di LinkedIn

Puoi costruire una presenza su LinkedIn essendo attivo nella piattaforma e commentando, celebrando i post degli altri. Vincerai punti brownie se riesci a trovare contenuti originali per questa piattaforma.

Pubblicare e condividere blog, video e contenuti relativi al settore ti aiuterà a posizionarti come esperto nella tua nicchia. Poiché i video sono i contenuti di YouTube meglio ricevuti, la pubblicazione di contenuti video ti darà una migliore visibilità.

Assicurati di rimanere legale nei Social Media

Prima di pubblicare i tuoi contenuti sui social media, devi capire che tutto ciò che dici o fai nel mondo digitale può essere visualizzato da chiunque abbia accesso a Internet. Per evitare di finire in una zuppa legale, comprendere le leggi italiane e internazionali sulla privacy dei dati.

Indipendentemente dalla piattaforma dei social media, assicurati di avere il consenso del creatore del contenuto originale prima di pubblicare qualsiasi contenuto. Inoltre, adotta misure proattive per evitare di pubblicare contenuti digitali che potrebbero risultare offensivi per un individuo o una comunità.

Sfrutta gli strumenti di analisi per aumentare il coinvolgimento

Se vuoi avere un impatto sui social media, non puoi ignorare il ruolo dell’analisi dei dati. Piattaforme come YouTube hanno il loro strumento di analisi che ti dirà le prestazioni del video, i punti di abbandono e il coinvolgimento complessivo. Questi dettagli ti aiuteranno a pianificare i tuoi contenuti futuri in un modo che favorisca la massima copertura. In alternativa, puoi utilizzare strumenti di analisi esterni o plugin per monitorare le prestazioni dei tuoi post sui social media e raccogliere le informazioni necessarie.

Il viaggio verso il successo sui social media richiede una pianificazione meticolosa e un duro lavoro. Con i suggerimenti di cui sopra, sei pronto per iniziare il tuo viaggio sui social media e farti un nome nello spazio digitale competitivo.