Ambulanti e Ztl, accolta la richiesta di Confesercenti: nessuna modifica nel rilascio dei permessi

Buone notizie per le imprese e gli operatori dei mercati e delle fiere che si svolgono nel centro storico che potranno utilizzare le stesse modalità per la richiesta dell’accesso nella ztl in occasione degli eventi ai quali partecipano. L’amministrazione comunale ha infatti accolto le richieste presentate dal Confesercenti area lucchese per non modificare le modalità di accesso e il relativo rilascio dei permessi.

“La prima bozza del regolamento di Metro per il rilascio del permessi agli operatori ambulanti – spiega Massimiliano Logli, responsabile lucchese Anva – introduceva il concetto di mezzo promiscuo per l’accesso nella ztl da parte degli operatori di fiere e mercati. Escludendo quindi quello privato utilizzato da molti operatori che non hanno bisogno dei furgoni per allestire i propri banchi (penso ad esempio agli espositori di Arti e Mestieri di piazza San Giusto). Con l’assessore Bove, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, abbiamo subito aperto un tavolo di confronto spiegando come soprattutto i fieristi che non lavorano da oltre un anno non avevano certo bisogno di modifiche così sostanziali per svolgere il proprio lavoro. Il risultato di questo confronto è la modifica della parte del regolamento riservato agli ambulanti con l’accoglimento delle nostre richieste”.

Quindi per le ditte e imprese di commercio al dettaglio su aree pubblico la richiesta di accesso alla ztl vale anche per il mezzo adibito al trasporto persone (categoria M), ditte regolarmente iscritte in Camera di Commercio e con le autorizzazione per la vendita su aree pubbliche. Al momento della richiesta alla Metro, l’operatore deve indicare la fascia oraria (massimo 120 minuti) per l’allestimento del banco e quella (sempre massimo 120 minuti) per lo smontaggio e l’uscita. L’accesso è consentito solo per accedere all’area mercatale con indicazione di due varchi differenti. I mezzi utilizzati per il trasporto delle merci per il mercato potranno sostare gratuitamente presso il parcheggio Carducci e quello Palatucci esponendo il contrassegno. Il permesso può essere richiesto sia annuale che giornaliero.