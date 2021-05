Fabio Perini, otto ore di sciopero per lo stop alle trattative sul rinnovo dell’integrativo

Dopo mesi di trattative sul rinnovo del contratto integrativo alla Fabio Perini di Lucca, la discussione si è interrotta “date le insufficienti disponibilità riconosciute dall’azienda rispetto all’andamento ed alla storia contrattuale della stessa”. Così commentano le Rsu aziendali.

“È così scattata la mobilitazione – spiega il sindacato interno – con un pacchetto di 8 ore di sciopero, di cui due effettuate ieri (18 maggio, ndr) con presidio all’ingresso dello stabilimento. La rappresentanza sindacale, congiuntamente alle organizzazioni sindacali, ritiene ragionevoli le richieste rivendicative dei lavoratori, seppur in una fase gravata dai problemi pandemici. Rileva inoltre in questa tornata contrattuale una novità storica nelle relazioni sindacali della Fabio Perini, dato che nell’arco dei precedenti 25 anni non si ricordano casi di trattative per rinnovo di integrativo giunte ad un così secco arresto. La delegazione sindacale resta disponibile alla ripresa della trattativa al fine di definire un accordo tra le parti“.