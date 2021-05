Vuoi vedere la tua insegna in tutto il mondo? Ecco come fare…

Il sogno più grande di qualunque imprenditore è vedere la propria insegna a Times Square a New York, oppure all’aereoporto di Francoforte, oppure ancora in tutte le città della propria nazione.

Con una struttura solida tutto ciò è possibile grazie all’espansione in franchising!

Il franchising è un modello di business vincente e per essere capito nel dettaglio vanno letti gli approfondimenti sullo sviluppo di un franchising da zero su reting.it .

Fare franchising, infatti, richiede molta dedizione e voglia di creare qualcosa che aiuti tutte le persone che vogliono avviare un’attività imprenditoriale.

Sembrerà assurdo, infatti, ma se l’aspirazione è quella di aprire in tutto il mondo, bisogna creare un’attività che dia benefici a qualunque imprenditore in tutto il mondo.

Cosa si intende per benefici?

Aprire un’attività in franchising significa investire in un modello di business creato da un altro imprenditore, il franchisor, che è riuscito ad ottenere successo.

E replicando le sue stesse modalità di lavoro in un’altra città il franchisee può essere certo di ottenere lo stesso successo, se non maggiore.

Ecco che allora chi sviluppa un franchising, cioè il franchisor, deve creare un’attività che sia molto facile da replicare.

Come rendere un’attività replicabile (H2)

Un franchisee, per ottenere lo stesso successo del franchisor, deve svolgere le attività nel punto vendita affiliato allo stesso modo della casa madre, dal marketing per i clienti fino alla chiusura del locale.

Per fare ciò il franchisor deve essere bravo a trasferire tutto il suo know how al franchisee, rendendolo formato quasi al suo stesso livello.

Ecco perchè esiste il Manuale Operativo.

Il Manuale Operativo è il documento attraverso il quale il franchisor trasferisce tutte le sue conoscenze all’affiliato, che è tenuto a studiarlo prima di aprire il suo punto vendita.

Questo documento la maggior parte delle volte è molto grande e può rappresentare un problema…

Se infatti il franchisee incontra delle difficoltà mentre è a lavoro, come fa a trovare l’info che gli serve in un manuale da 500 pagine?

Ecco perchè il Manuale Operativo da solo non basta, ed ha bisogno di altri due strumenti:

La guida operativa: un bignami del manuale in cui vengono scritte tutte le info più importanti dell’operatività interna del punto vendita. Questa sarà nella tasca di ogni dipendente, in modo tale che ognuno possa risolvere i propri problemi senza rallentare il lavoro altrui.

le bande adesive: sono degli adesivi che sintetizzano le informazioni sulle postazioni operative, per avere sempre sotto gli occhi quelle due informazioni indispensabili per ogni mansione.

Se la struttura della replicabilità è forte, l’insegna può svilupparsi davvero in tutto il mondo!