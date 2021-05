Italian Experience, focus sulla nautica da diporto

Secondo appuntamento con #italianEXPerience, il ciclo di Forum delle Economie online organizzati da UniCredit, dedicati ai principali settori industriali e arricchiti da “fiere virtuali” su Digital Pavilion, la nuova piattaforma messa a punto dalla banca per lo svolgimento di B2B in digitale.

Focus sul settore della Nautica da diporto per l’iniziativa realizzata da UniCredit in collaborazione con i partner Confindustria Nautica, Prometeia e Infomest Consulting, in programma il 25 maggio con inizio alle 12.

Imprenditori e specialisti si confronteranno sugli scenari economici influenzati dall’impatto della pandemia da Covid-19 e sulle strategie funzionali alla crescita del comparto nel corso del Forum dedicato al settore che vede concentrati in Toscana, nell’area della Versilia, i principali centri produttivi della filiera.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Andrea Casini per UniCredit; e di Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica.

Subito dopo, gli interventi di Andrea Dossena, Senior Specialist di Prometeia, che illustrerà i dati salienti dello studio di settore sulla nautica da diporto; e di Giuliano Russo di Informest Consulting, centrato sui principali mercati internazionali di interesse per il comparto.

In programma, quindi, una tavola rotonda moderata da Raoul De Forcade, giornalista de Il Sole 24 Ore – Radiocor, alla quale prenderanno parte Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit; Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer Sanlorenzo Yacht; Fabio Planamente, Ceo Cantiere del Pardo; Alberto Amico, Presidente Amico & Co.; e l’architetto Piero Lissoni di Lissoni & Partners.

Dopo questo momento di confronto si svolgerà, nel pomeriggio, un B2B digitale – realizzato grazie all’innovativo Digital Pavilion, una piattaforma virtuale per i B2B messa a punto da UniCredit – che coinvolgerà 9 buyers esteri selezionati da Informest e provenienti da Austria, Spagna, Olanda UK, Irlanda, USA; e 50 sellers, scelti tra imprese italiane clienti di UniCredit per agevolare il matching e favorire i contatti commerciali.