Prodotti biologici: è boom di vendite online per frutta e verdura

Non è solo il consumo del nostro Paese ad aumentare costantemente, ma anche la richiesta di esportazione, che attualmente pare assestarsi intorno all’8% rispetto agli anni precedenti: la frutta e la verdura biologiche stanno registrando un vero e proprio boom di vendite, soprattutto per quello che riguarda i canali online.

L’esperienza d’acquisto in rete, infatti, viene premiata non soltanto perché è possibile assicurarsi prodotti certificati, ma anche perché permette di beneficiare di consegne a domicilio rapide e puntuali.

Come si coltivano frutta e verdura biologiche

Il presupposto da cui si parte per effettuare delle colture biologiche è il rispetto stesso del terreno in cui si semina: i coltivatori tengono in grande considerazione le caratteristiche organolettiche presenti, nonché le condizioni climatiche del luogo per adattare ogni singola coltivazione.

Per preservare alberi e terreni dagli attacchi di determinati parassiti, poi, si impiegano solo prodotti estremamente naturali, lasciando perlopiù il compito di tenerli lontani agli insetti che se ne nutrono. Elementi quali pesticidi, antibiotici o altre sostanze chimiche sono limitati al minimo indispensabile o persino banditi.

Per quanto concerne la fase di fertilizzazione, le cose diventano più semplici qualora vi sia anche un allevamento di bestiame. In alternativa, vi sono i cosiddetti compost, miscele di residui organici come la legna e alcune tipologie di piante: queste ultime si seminano spesso anche per rigenerare il terreno e proteggerlo da agenti erosivi (sovescio). Tra esse, troviamo il crescione, il trifoglio, la colza e gli spinaci. Alternare le colture, in generale, consente comunque alla terra di arricchirsi di azoto, elemento che la rende ancora più fertile.

Infine, non va sottovalutata la cosiddetta pacciamatura che ricopre i terreni di erba e fieno al fine di rallentare la crescita delle piante infestanti ma, più prosaicamente, anche di proteggerli del freddo delle stagioni più rigide.

Tipologie di coltivazioni

Secondo i principi biologici si può coltivare praticamente di tutto, prestando sempre attenzione alle condizioni ideali di cui accennato: ortaggi come i pomodori o le patate risultano più sani e saporiti, al pari di tutte le verdure. Dagli spinaci ai vari tipi di lattuga, fino ad arrivare ai classici carciofi, si avrà la certezza di prodotti non trattati con sostante potenzialmente dannose per l’uomo e per l’ambiente. Si possono persino trovare piante dal sapore esotico come lo zenzero, buono a tavola ma anche per preparare decotti e tisane, il topinambur, a basso contenuto di zuccheri e ottimo sia da cotto che da crudo, o la curcuma fresca, per insaporire e colorare le portate e conferire anche dolcezza.

Oltre alla verdura, anche il consumo di frutta è sempre altamente raccomandato da medici e nutrizionisti, e se anch’essa biologica i vantaggi nutrizionali aumentano esponenzialmente. Basti pensare alle arance, ricche di vitamina C sia nella versione canonica che in quella più rossa, oppure alle gustose mele in tutte le loro varianti: le rosse Gala, le dorate Golden o le verdi Granny Smith.

Altro frutto eccezionale è rappresentato dalle pesche, più morbide o compatte a seconda della qualità, ma non mancano frutti più estivi come il melone, freschissimo da gustare anche con il tipico abbinamento al prosciutto (di solito si usa la varietà Cantalupo, di colore arancione acceso) oppure per preparazioni più golose quali possono essere ad esempio un gelato o un sorbetto.

Infine, è anche possibile reperire la frutta secca coltivata biologicamente, per poter gustare noci, nocciole o mandorle senza pensieri, sia da sole che in aggiunta a yogurt o dolci fatti in casa.