Le attività commerciali che decidono di installare una insegna a bandiera hanno la certezza di poter trarre numerosi vantaggi da questa scelta. Tali soluzioni, infatti, sono in grado di conferire a qualunque business la magia di un’attività d’altri tempi. Sono, inoltre, proposte versatili, capaci di adattarsi ai contesti più diversi e ideali per qualsiasi tipo di business. Insomma, le insegne a bandiera sono contemporanee e alla moda: in una parola, cool. Ecco perché meritano di essere prese in considerazione da chi desidera dare un tocco internazionale a un punto vendita e, al tempo stesso, distinguersi rispetto agli altri negozi.

Per la realizzazione di Insegne pubblicitarie luminose a bandiera ci si può rivolgere ai professionisti qualificati di Creazione Web, una realtà che si impegna a dare vita e concretezza alle idee dei propri clienti attraverso una gestione accurata e meticolosa di tutti i lavori che le vengono affidati. La ricerca di risultati eccellenti è possibile anche grazie all’impiego di attrezzature all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione: ne derivano prodotti di qualità che vengono proposti a prezzi di fabbrica. Creazione Web si occupa di insegne luminose e non, ma anche di serigrafia, di stampa digitale e di progettazione di siti web.

Proprio al team di Creazione Web abbiamo chiesto quali sono i vantaggi offerti dalle insegne a bandiera, ecco cosa ci hanno relazionato…

Una scelta di successo

Storicamente, si parla delle insegne a bandiera come delle più iconiche nel novero di tutte le proposte che il mercato abbia mai messo a disposizione in questo ambito. Una delle ragioni principali del loro successo deve essere individuata nella loro flessibilità, che si traduce nella capacità di adeguarsi a qualunque tipo di business, a prescindere dalle sue caratteristiche, dalle sue dimensioni e dal suo settore di riferimento. Le insegne a bandiera sono un importante viatico per i clienti, ed è anche grazie ad esse che i negozi possono apparire più moderni ed eleganti, risaltando rispetto alla concorrenza.

Icone senza tempo

Come detto, essere iconiche è una prerogativa peculiare delle insegne a bandiera, che non a caso sono visibili in molti dei film che hanno segnato la nostra gioventù. Nessun gestore di un’attività commerciale può permettersi di sottovalutare la potenza e il valore dell’immagine, che rappresenta un viatico prezioso e, soprattutto, può contribuire ad aumentare il prestigio e il valore di qualunque realtà. D’altro canto, le insegne a bandiera sono anche storiche, dato che riescono a integrarsi in maniera ideale con i paesaggi e la loro bellezza. Non stonano mai con i contesti in cui vengono inserite, e proprio per questo motivo possono trovare posto anche nei centri storici cittadini più caratteristici, tra i vicoli di un borgo antico e le strade di paesi in cui il tempo pare essersi fermato.

Ideali per un negozio in centro storico

Chiunque possieda un negozio che si affaccia sulla strada di un centro storico dovrebbe propendere per la scelta di una insegna a bandiera: una soluzione elegante e raffinata che valorizza il contesto e, soprattutto, il business a cui si riferisce. Una soluzione che garantisce risultati importanti e apprezzabili non solo nell’immediato, ma anche per gli anni che verranno: insomma, sia sul breve termine che sul lungo periodo.

Un tocco di arte per le strade

Eleganti e artistiche, le insegne a bandiera spiccano nel mondo del commercio moderno perché permettono di differenziarsi rispetto alla concorrenza e di emergere dalla massa. Il mercato odierno, infatti, ha raggiunto un livello di evoluzione tale che non è più sufficiente mettere a disposizione un prodotto di qualità a un prezzo vantaggioso: serve anche altro per conquistare la clientela. Ecco, quindi, che la qualità del servizio deve essere valorizzata da uno stile speciale e originale, per mezzo del quale un’attività possa essere riconosciuta e memorizzata fra tutte le altre. Inserire in una raffinata insegna a bandiera un brand personale o il logo di una società dà una marcia in più e permette di compiere un salto di qualità.

Le caratteristiche necessarie per le insegne a bandiera

Ovviamente curare l’aspetto estetico delle insegne a bandiera è importante ma non basta: è necessario, infatti, che queste soluzioni siano realizzate con materiali di qualità – di solito plastici – capaci di resistere agli agenti atmosferici e alle intemperie. Arte e cura dei dettagli, dunque, devono essere coniugate con esigenze pratiche e longevità. Così si può essere sicuri di far crescere il proprio business. Una particolare attenzione, per esempio, deve essere riservata allo stile del font: va bene anche uno tradizionale, perché dà l’immagine di un business che non risente del trascorrere del tempo ma è sempre vincente. Per quel che riguarda i colori, invece, non esistono delle regole assolute da cui non si può derogare, ma è spesso auspicabile che le tonalità cromatiche delle insegne – a bandiera ma non solo – siano in tinta con quelle del negozio, in modo da garantire una certa continuità di stile e una coerenza generale.