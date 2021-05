Marketing e comunicazione, al via il corso di formazione promosso da Cescot Toscana nord

Un corso di formazione gratuito finalizzato all’inserimento di giovani con competenze digitali e di e-commerce all’interno delle filiere toscane. E’ questo il progetto promosso da Cescot Toscana Nord, agenzia formativa di Confesercenti.

Il corso, finanziato dalla Regione e in programma da giugno a ottobre, mira a offrire a ragazzi e ragazze sbocchi occupazionali in società di marketing e comunicazione, web agency ed aziende del settore agribusiness, ampliando la competenza digitale delle filiere del territorio.

“Il progetto – spiega Roberto Maurella, direttore di Cescot Toscana Nord – nasce dall’analisi che abbiamo fatto come Confesercenti su quelli che possono essere i bisogni delle aziende per colmare il gap digitale emerso con la pandemia. Oggi, se non hai determinate competenze digitali di e-commerce, rischi di restare tagliato fuori dal mercato, come stiamo osservando in questi mesi: le aziende maggiormente digitali, seppur con difficoltà, stanno riuscendo a sopravvivere, mentre chi non è riuscito a riorganizzarsi sta soffrendo enormemente. Il nostro obiettivo è formare figure per supportare le imprese in questa transizione digitale. Anche una volta terminata la pandemia le nostre abitudini saranno ormai probabilmente cambiate in maniera definitiva: quella con la digitalizzazione e l’e-commerce è quindi una sfida che deve essere necessariamente affrontata, a partire proprio da progetti come questi”.

I percorsi prevedono la formazione sia di tecnici specializzati in marketing e comunicazione che in commercio elettronico e sono aperti a giovani in stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione con titolo di studio di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale. Il termine per l’iscrizione è il 28 maggio o via mail all’indirizzo cescot@confesercentitoscananord.it, via raccomandata all’indirizzo del Cescot Toscana Nord, via Ponte a Piglieri 8, 56122 Pisa o infine via fax al numero 050 503119.