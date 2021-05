Come fare link building: la soluzione di DigitalPR.Store, il marketplace per il content marketing

La pratica di link building è uno dei punti di riferimento da cui non si può prescindere quando si ha la necessità di ottimizzare un sito web e si ambisce a far sì che Google lo collochi nelle posizioni iniziali dei risultati di ricerca. Una strategia SEO efficace non può fare a meno della link building, dunque: ma a condizione che venga effettuata in maniera appropriata, per non correre il pericolo di incappare in una penalizzazione. Come il nome lascia intuire, la link building presuppone la costruzione di collegamenti. Con questa strategia di marketing, per mezzo dei link viene trasferito valore tra vari siti web.

A che cosa serve la link building

Gli obiettivi che si possono raggiungere sono molteplici: da un lato una crescita del traffico diretto al sito che si desidera promuovere, e dall’altro lato una maggiore autorità dei vari contenuti ospitati sulle pagine. Si parla di incoming link, di inbound link o di backlink per indicare i link esterni presenti in un sito: essi rivestono un ruolo di fondamentale importanza per l’ottimizzazione dei siti e, più in generale, per i motori di ricerca.

Il rapporto tra la SEO e la link building

È un algoritmo a orientare il funzionamento di Google, il quale per generare le SERP, e quindi posizionare i siti web nelle varie ricerche organiche, tiene conto di una grande varietà di elementi. Tra questi, i backlink sono molto importanti, anche perché incidono sia sul livello di autorevolezza che sulla qualità delle pagine. Se un sito può contare su un numero elevato di inbound link, vuol dire che i suoi contenuti sono di qualità, al punto da meritare di essere menzionati su altri siti. La qualità dei contenuti ormai viene valutata dall’algoritmo di Google, ed è questo il motivo per il quale non è consigliabile comprare link, a differenza di quel che si faceva in passato.

Come opera Google

Il motore di ricerca di Mountain View, in sostanza, ha la capacità di giudicare la qualità dei contenuti. Ecco perché i siti web che presentano molti backlink in contenuti o pagine di scarsa qualità rischiano di andare incontro a una penalizzazione. In pratica, quando un sito viene linkato su pagine di siti o portali con una reputazione pessima, può succedere che la ricerca di Google lo elimini.

Che cosa si deve fare

Per ottenere suggerimenti su come fare link building è sufficiente tenere conto dei consigli di Google. Un eccellente punto di partenza è la cosiddetta link earning: si tratta di guadagnarsi i backlink semplicemente in virtù della qualità dei contenuti che vengono pubblicati. Questi devono essere coerenti con le parole chiave, pertinenti per il pubblico e soprattutto unici, non duplicati. Come si può immaginare, si tratta di un lavoro impegnativo e che richiede tempo, dedizione e costanza. Ecco perché le campagne di link building si inseriscono nel contesto di strategie di lungo termine. Inoltre c’è da considerare che in alcuni settori è veramente complicato catturare l’attenzione degli utenti ed ottenere link spontanei. Se è grazie ai link che si ottiene autorevolezza e quindi si meritano le prime posizioni di Google, come riuscire a generare backlink verso un sito che non ha ancora trust per essere visibile nelle serp?

La soluzione per la link building di Digital Pr Store

DigitalPr.Store è un marketplace per la link building, una piattaforma di pubblicazione in self publishing per il content marketing che permette di diffondere contenuti attraverso i quali è possibile far conoscere il proprio sito, la propria azienda, i propri prodotti e i propri servizi. Entrando più nel dettaglio, stiamo parlando di un marketplace destinato al self publishing. Gli utenti che si iscrivono hanno la possibilità di individuare i migliori blog, i migliori quotidiani online e i migliori siti web che sono a disposizione per divulgare approfondimenti e comunicati stampa. È così che, attraverso l’inbound marketing, un’attività può essere pubblicizzata e guadagnare visibilità.

Ecco come funziona Digital Pr Store

La semplicità di utilizzo è la caratteristica che contraddistingue questo tool. Una volta che si è accreditati all’accesso sulla piattaforma di pubblicazione, è possibile esplorare il lungo e ricco catalogo di siti tra cui scegliere; ciascuno dei quali è accompagnato da informazioni relative al volume di utenza e dagli indici di autorevolezza SEO. Volendo si può utilizzare un form di ricerca per filtrare i publisher a seconda di particolari parametri, sempre secondo la strategia di visibilità che si ha in mente. Gli utenti possono scegliere se far scrivere i contenuti al team di copywriter di Digital Pr Store o se inviarli direttamente.

Uno strumento gestionale davvero utile

Digital Pr Store si rivolge anche alle SEO agency, alle agenzie di marketing e agli studi di comunicazione che hanno la necessità di usufruire di uno strumento gestionale di qualità. Le sue funzionalità avanzate, infatti, sono preziose e riuniscono in un unico tool tante attività di content marketing differenti: il che rappresenta un consistente risparmio di tempo, oltre a consentire di ottimizzare le risorse.

Quali obiettivi possono essere raggiunti

Per mezzo di Digital Pr Store, quindi, si può pensare alla link building per la SEO off page. È solo con una strategia di link building precisa che un sito può ottenere backlink che provengono da siti di alta qualità e molto autorevoli. Ciò permette di raggiungere risultati significativi per la SEO, il che consentirà al sito di arrivare nelle posizioni iniziali delle SERP di Google. Ma con questa piattaforma si possono raggiungere anche altri traguardi: la diffusione di press release, per esempio, è un’arma importante di cui ci si può servire, magari per presentare un servizio che sta per essere introdotto sul mercato o per lanciare un nuovo prodotto.

Dallo storytelling al personal branding

Anche il miglioramento della brand identity rientra nel novero degli obiettivi che si possono essere conseguiti iscrivendosi a Digital Pr Store e cogliendo i vantaggi di questa piattaforma: è ciò che ci vuole, insomma, per curare il personal branding, e magari per impostare e mettere in pratica una strategia di storytelling che, con una narrazione adeguata, agisce a favore della visibilità.