Aziende e business, dall’Osm un workshop dedicato agli imprenditori: ospite Paolo Ruggeri

Le azioni messe in campo dalle aziende per incrementare costantemente vendite e fatturato. E’ questo il tema al centro dell’incontro organizzato dall’Osm di Lucca, azienda di formazione e consulenza presente su tutto il territorio italiano.

L’evento si terrà giovedì prossimo 3 giugno dalle 17 alle 19 all’hotel Guinigi sulla via Romana e vedrà la partecipazione, per l’unica data in Toscana, del Ceo di Open source management, Paolo Ruggeri che parlerà del suo ultimo bestseller Guida alla Prosperità. L’incontro sarà a numero chiuso.

“In che direzione sta andando l’economia e quali sono i trend che guideranno lo sviluppo economico negli anni a venire? Quali sono le nuove competenze che ogni imprenditore dovrebbe apprendere oggi per poter fare una grande differenza sul mercato e mettere le basi per il futuro della propria azienda? – spiega il responsabile lucchese di Osm Lucca Marco Picchi -. Ne parleremo assieme a Paolo Ruggeri, Ceo Osm international group e speaker di caratura internazionale, in un workshop gratuito dedicato agli imprenditori. A tutti i partecipanti sarà offerto un servizio di consulenza gratuito dal valore di mercato di 500 euro che permetterà di analizzare i punti di forza e le aree di miglioramento del business”.

E’ possibile partecipare all’incontro in presenza o seguirlo gratuitamente online.