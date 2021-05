Conflavoro, siglati i protocolli condivisi per realizzare i piani di vaccinazione in azienda

Piani vaccinali in azienda. Conflavoro Pmi ha siglato e rinnovato la propria adesione alle linee guida di contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro nonché a quelle relative alla realizzazione dei piani di vaccinazione in azienda.

Si tratta dei due protocolli condivisi dalle parti sociali più rappresentative a livello nazionale, promossi dalla regia del ministero del lavoro e delle politiche sociali.

“L’obiettivo primario è rendere ancora più performanti e omogenee le azioni sanitarie coordinate dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, Generale Francesco Paolo Figliuolo – spiegano da Conflavoro -. Inoltre, in collaborazione con Confsal, mettiamo a disposizione delle nostre aziende associate una guida operativa per la facile e corretta applicazione del protocollo per gli ambienti di lavoro. Lavorare in sicurezza non è mai un’opzione, ma la regola di base di ogni realtà aderente a Conflavoro”.

Ecco Il protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro.