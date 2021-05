Trapianto di capelli: Le tecniche innovative utilizzate da Smile Hair Clinic

Smile Hair Clinic è un’accreditata struttura ospedaliera dal Ministero della Salute Turco nel cuore della parte asiatica di Istanbul.

Il trapianto di capelli detto anche Autotrapianto di Capelli risale al 1939 grazie agli studi del Dr.Okuda. Viene poi perfezionato dal Dr. Orentreinch nel 1959. Il trapianto di capelli è a tutti gli effetti un’operazione chirurgica basata sullo spostamento di piccole sezioni di cuoio capelluto da una zona del capo più folta alla zona interessata per il trapianto detta ricevente, che può essere, il centro della nuca, la linea frontale o la cosiddetta rosa dei capelli. Presso la clinica Smile Hair Clinic si opera con diverse tecniche innovative.

Tecnica di estrazione Microfue (Follicular Unit Extraction).

Questa è la tecnica più raccomandata quando ci si sottopone ad un trapianto di capelli, dal momento che grazie a questo metodo si ottiene un aspetto molto più naturale. Sostanzialmente la tecnica Microfue consiste nell’estrapolare manualmente i follicoli, con l’aiuto di un particolare strumento chirurgico.

Grazie a questa modalità evitiamo segni particolari,tagli e le cicatrici, dopo circa dieci/dodici giorni dall’intervento, saranno completamente guarite. Un altro aspetto positivo è che il processo di guarigione è molto veloce e non rimangono cicatrici che possano influenzare negativamente l’aspetto della propria testa.

Un aspetto molto innovativo del metodo FUE è il suo non essere particolarmente invasivo. Il trapianto di capelli viene eseguito con un anestetico locale ed è possibile estrarre fino a 5000 unità follicolari in un’unica sessione.

Questo metodo rispetto al procedimento tradizionale può richiedere più tempo infatti possono volerci tra le 6 e le 14 ore. Generalmente si può eseguire in una sola sessione ma se necessario si può dividere anche in più di una. La lunghezza del processo è dovuta alla meticolosità di quest’ultimo infatti bisogna selezionare uno per uno i follicoli e trasferirli nella zona ricevente.

Col metodo d’impianto DHI, a differenza della procedura FUE, l’estrazione e l’innesto del follicolo avvengono contemporaneamente. Si impiega una fase sola per i due processi; d’impianto ed estrazione dei follicoli. Questa fase consiste nell’estrazione diretta dalla zona donatrice dei follicoli piliferi nella zona ricevente senza praticare alcuna incisione.

Lo strumento d’impianto o implanter/Choi Pen è molto simile a una penna, ha una forma cilindrica, acuminata e molto sottile.

La punta dello strumento d’impianto è sostanzialmente un ago cavo che ha il compito di estrarre il follicolo interessato direttamente dalla zona donatrice. Collegato all’ago c’è uno stantuffo che si trova all’estremità della penna. Durante la fase dell’impianto, premendo leggermente lo stantuffo ed esercitandovi una leggera pressione, si riuscirà a infilare l’ago nello scalpo e quindi riuscire a estrapolare l’unità follicolare.

Il procedimento DHI per via dello strumento d’impianto chiamato Choi Pen viene chiamato metodo Choi.

La tecnica dello Zaffiro è uno dei metodi più recenti e innovativi. Questo metodo prevede l’uso di punte in zaffiro perfettamente tagliate al posto delle lame in acciaio, così facendo il processo di apertura dei canali e i processi di trapianto di capelli sono diventati più facili.

Una delle domande più frequenti che si pongono i pazienti è se la procedura sia dolorosa o difficile ma durante l’operazione l’anestesia locale elimina completamente qualsiasi tipo di dolore. Inoltre, grazie al metodo dell’anestesia senza ago, l’anestesia locale è diventata sempre più semplice e sicura.

Il trapianto di capelli può essere paragonato a un lungo processo di trattamento. Alcuni pazienti potrebbero dover essere nuovamente operati entro 1-2 anni dal trapianto iniziale mentre alcuni pazienti ottengono risultati eccellenti con una singola sessione. Generalmente a poche settimane dal trapianto, per una lunga fetta di tempo i pazienti sono molto felici e forniscono frequenti informazioni sui capelli che verranno rilasciati; la perdita di qualche capello dopo questo lasso di tempo è normale. I capelli caduti durante questo periodo ricresceranno nei primi 6 mesi dopo il trapianto sani e lucenti, il processo in tutto richiederà 12-24 mesi per essere ultimato.

