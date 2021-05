Cna artigianato artistico, riconfermata presidente Sabrina Mattei

Sabrina Mattei è stata riconfermata presidente di Cna artigianato artistico per il territorio provinciale.

Creatrice del marchio Borgo Solaio con cui realizza modelli di borse ispirate alla tradizione e alla moda italiana, già componente della presidenza provinciale della Cna, docente alla Mita Academy, Mattei è anche componente del consiglio direttivo dell’Osservatorio dei mestieri d’arte a Firenze. L‘elezione è avvenuta al termine dell’ultima assemblea provinciale di categoria dove si è anche fatto il punto della situazione sul settore. La riunione è anche servita come partenza del progetto Cna che riguarda alcuni ambienti del Real Collegio a Lucca, da inserire in un percorso di tutela e promozione dell’artigianato artistico.

“Botteghe artigiane, start up, spazi in coworking, show-room, tutto quello che serve per rivitalizzare questo settore, in una città come Lucca, che ha proprio nell’artigianato le sue radici più profonde – ha spiegato Mattei -. Un progetto che si sviluppa in un edificio importante, carico di storia, punto nevralgico per i maggiori eventi che si svolgono in città”.

E‘ stato inoltre confermato il progetto Alfabeto Artigiano. Le mani eccellenze in Versilia arriverà quest’anno alla sua decima edizione e, in accordo con il Comune di Seravezza e la Fondazione Terre Medicee, il nuovo appuntamento si svolgerà ancora a Palazzo Mediceo. Una riconferma importante, accolta con grande entusiasmo. Molta attenzione durante l’assemblea è stata posta al disegno di legge riguardante le “Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione territoriale”, in cui si ricorda che l’artigianato artistico detiene la “memoria storica dei rapporti economici e della cultura manifatturiera del nostro Paese, consentendo, a chi svolge tale attività, di esprimere, meglio di altre manifestazioni del lavoro manuale o aziendale, la propria personalità”.

Un disegno in cui si rimette al centro l’unicità dell’artigianato artistico, proponendo tutta una serie di iniziative atte a rafforzare la formazione. In particolare, ripristinare nei licei artistici i laboratori da affidare a maestri artigiani, i soli capaci di trasmettere in tutte le sfaccettature questo tipo di sapere manuale.