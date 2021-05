Rinnovo del contratto per i lavoratori del Tpl, domani terza giornata di sciopero

Il contratto nazionale di lavoro Autoferrotranvieri internavigatori (modalità Tpl) è scaduto da tre anni, le trattative per il suo rinnovo sono interrotte, le procedure di raffreddamento hanno dato esito negativo: domani (1 giugno) si terrà la terza giornata di sciopero nazionale proclamato unitariamente dai sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e dalla Faisa Cisal.

È in programma a Firenze un presidio in piazza Stazione, lato scalette, dalle 10,30 alle 12. Sono da 50 a 60 i partecipanti nel più rigoroso rispetto delle norme anti-Covid. Sempre dalle 10,30 alle 12 è in programma un secondo presidio, simbolico. Sono da 8 a 10 gli autoferrotranvieri che vi prenderanno parte, in via Paisiello, alla sede Cispel Toscana.

Le modalità dello sciopero

Ataf gestioni e Li-Nea: alle 6, dalle 9,15 alle 11,45 e dalle 15,15 fino al termine del servizio. Autolinee Toscane: alle 4,15. dalle 8,15 alle 12,30 e dalle 14,30 fino al termine del servizio. Operai Gest: intero turno di lavoro. Movimento Gest: alle 6,30, dalle 9,30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio.