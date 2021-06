Come CBN può migliorare il tuo sonno e la tua salute

Come CBN può migliorare il tuo sonno, l’umore e la salute Il cannabidiolo, o CBD in breve, sta diventando molto popolare in questi giorni. La gente usa il CBD per alleviare il dolore, come aiuto per smettere di fumare, per alleviare l’ansia e per migliorare il sonno.

Oggi vi parlerò di un altro composto derivato dalla pianta di cannabis che forse non conoscete… ancora. Attualmente è un’incognita relativa, rispetto al CBD. Ma potrebbe non esserlo ancora per molto. Sto parlando del cannabinolo, o CBN .

Cos’è il CBN?

Come il CBD, il CBN è il cosiddetto cannabinoide. Si tratta di un composto chimico che si trova nella pianta della cannabis. Secondo un recente conteggio, la cannabis ha più di 100 diversi cannabinoidi (ecco quanti ne sono stati identificati finora).

Il CBD (cannabidiolo) e il THC (tetraidrocannabinolo) sono i più noti e studiati tra i cannabinoidi. Ma il CBN è stato in realtà il primo cannabinoide ad essere identificato dagli scienziati. E tutti e tre questi cannabinoidi – CBN, CBD e THC – sono stati studiati dagli scienziati per diversi decenni, sia per la loro composizione chimica che per i loro effetti sugli esseri umani.

Il CBN si presenta naturalmente nella pianta di cannabis quando la pianta invecchia. Questo perché nel tempo – e quando viene riscaldato o esposto all’ossigeno – il cannabinoide TCH si converte in CBN. Il CBN può anche essere prodotto dal THC estratto dalla cannabis.

Come funziona il CBN nel corpo?

I cannabinoidi esercitano una vasta gamma di effetti sul corpo umano e sulla mente. Un modo è attraverso l’interazione con il nostro sistema endocannabinoide. Questo sistema è coinvolto nella regolazione di una serie di funzioni e risposte fisiologiche del nostro corpo, tra cui l’umore, la percezione del dolore, l’appetito e le funzioni cognitive. I cannabinoidi influenzano anche l’attività dei nostri ormoni e neurotrasmettitori, e influenzano l’attività delle cellule in tutto il corpo in diversi modi.

Il CBN interagisce con il sistema endocannabinoide del corpo, e può influenzare la funzione di molti ormoni e neurotrasmettitori, che a loro volta influenzano l’umore, l’energia, la cognizione e la concentrazione, l’appetito, la funzione immunitaria e il dolore.

Chimicamente simile al CBD, il CBN ha molti degli stessi effetti nel corpo, tra cui alleviare il dolore, ridurre l’infiammazione e migliorare il sonno.

Potenziali benefici del sonno e della salute del CBN

Ad oggi, la ricerca sui benefici terapeutici del CBN è molto preliminare. Ma sta cominciando a scaldarsi, dato che l’interesse per i benefici dei cannabinoidi sulla salute aumenta, e la popolarità del CBD continua a crescere. Diamo un’occhiata alle aree di salute e di trattamento e prevenzione delle malattie in cui la ricerca scientifica iniziale suggerisce che il CBN può fare la differenza.

CBN come sedativo

Ci sono indicazioni che il CBN è un potente sedativo. Una ricerca sui topi ha dimostrato che la CBN può prolungare il tempo di sonno. Alcune ricerche indicano che gli effetti sedativi di CBN sono amplificati se combinati con il THC. Ma c’è, a questo punto, una mancanza di ricerca scientifica sulle proprietà di indurre il sonno del CBN. Spero che alla fine vedremo ulteriori studi scientifici che esplorino le capacità di favorire il sonno del CBN.

CBN come antidolorifico

La ricerca indica che CBN ha capacità analgesiche o di alleviare il dolore nel corpo. CBN sembra influenzare l’attività dei neuroni che sono sensibili alla capsaicina. (La capsaicina, forse lo sai, si trova nel peperoncino, ed è un ingrediente aggiunto a molti antidolorifici topici). Questi nervi sensibili alla capsaicina sono importanti per la segnalazione e la percezione del dolore nel corpo.

CBN come antibiotico

La ricerca mostra che CBN ha la capacità di combattere i batteri nocivi. Uno studio del 2008 ha trovato il CBN uno dei diversi cannabinoidi (compreso il CBD) efficace nel trattamento dell’MRSA, un’infezione batterica resistente agli antibiotici.

CBN come antinfiammatorio

Come il CBD, il CBN sembra avere capacità antinfiammatorie. Gli scienziati stanno lavorando per capire meglio come il sistema endocannabinoide umano influenza il sistema immunitario. I cannabinoidi, compreso il CBN, vengono esaminati per il loro possibile ruolo terapeutico nel trattamento delle malattie infiammatorie.

CBN come stimolante dell’appetito

Questa è un’area in cui il CBN si comporta in modo molto diverso dal CBD. Mentre il CBD ha effetti di soppressione dell’appetito, il CBN sembra stimolare l’appetito. Questo può rendere il CBN un’opzione terapeutica per aiutare ad aumentare l’appetito nelle persone che lottano per mantenere l’appetito a causa di un’altra malattia, come il cancro, o il suo trattamento.

CBN come terapia per il glaucoma. CBN è uno dei diversi cannabinoidi che sembrano essere efficaci come trattamento per il glaucoma, come hanno dimostrato diversi studi.

Alcuni prodotti integratori di CBN sono ora disponibili, ma questo cannabinoide deve ancora comparire ampiamente in forme di integratori. C’è ancora molta ricerca da fare per capire come il CBN influenza il corpo, e come potrebbe essere una terapia sicura ed efficace per i problemi di sonno e altre condizioni di salute.