Guida CGB: cos’è il CGB e come funziona?

Il CBG (Cannabigerolo ) è un astro nascente della canapa, che rivaleggia con il CBD come prossimo cannabinoide non psicoattivo a dominare il mercato del low-THC. Non solo il CBG mostra benefici terapeutici, ma è anche unico in quanto agisce come precursore chimico di ogni altro cannabinoide della pianta, compresi CBD e THC.

Man mano che il mercato comincia a capire il valore del CBG, la domanda sta aumentando. Ma l’offerta non esiste ancora, il che significa che il prezzo al chilo del CBG è molto più alto del costo del CBD. Quindi è il momento giusto per considerare di allontanarsi dal mercato saturo e a basso costo del CBD e iniziare invece a coltivare la canapa CBG? Esploriamo ulteriormente.

QUALI SONO I BENEFICI DEL CBG?

Mentre gli studi specifici sul CBG sono ancora agli inizi, gli studi sugli animali indicano che il CBG può essere un agente neuroprotettivo che promuove anche la salute delle ossa e il sollievo dal dolore, per citarne alcuni. Il CBG ha anche dimostrato di avere proprietà antinfiammatorie, antitumorali e antibatteriche, mentre contribuisce alla regolazione della vescica e della pelle. E questa è solo la punta dell’iceberg. Sono necessarie altre ricerche, ma il CBG mostra un grande potenziale per trattare un’ampia varietà di condizioni mediche. Infatti, anche il governo statunitense è curioso di questo cannabinoide. Nel 2018, il National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) ha annunciato piani di ricerca su cannabinoidi meno conosciuti come il CBG per la gestione del dolore.

QUALI SONO I BENEFICI DEL CBG RISPETTO AL CBD?

Simile al CBD , il CBG non può sballare, ma può aiutare ad alleviare i disturbi emotivi e fisici che affliggono molti pazienti. Sia il CBD che il CBG possono alleviare i sintomi del PTSD e dell’OCD, per esempio, combattendo lo stress, l’ansia e la depressione. Queste sono alcune delle ragioni più comuni per cui i pazienti prendono il CBD, insieme alla gestione del dolore e dell’infiammazione, che anche il CBG può sostenere.

Forse l’uso medicinale più provato per il CBD è la prevenzione delle convulsioni, segnato da un farmaco approvato dalla FDA per trattare l’epilessia dei bambini. La ricerca iniziale indica che il CBG può anche trattare questa condizione. Mentre sono necessarie ulteriori ricerche, gli studi iniziali indicano che il CBG può offrire un valore terapeutico molto simile a quello del più popolare cannabinoide non psicoattivo di oggi.

COME FUNZIONA IL CBG?

Come il CBD e altri cannabinoidi, il CBG interagisce con i recettori chimici nel corpo, che costituiscono il Sistema Endocannabinoide (ECS). I due recettori primari sono chiamati CB1 e CB2, che si trovano in quasi tutti i sistemi del corpo umano. I recettori CB1 sono principalmente nel cervello e nel sistema nervoso, mentre i recettori CB2 sono più diffusi nel sistema immunitario. Il CBG interagisce con questi recettori per aiutare a regolare una varietà di funzioni tra cui dolore, appetito, ormoni, infiammazione e pressione sanguigna. Questo processo è ciò che definisce la capacità del CBG di promuovere la guarigione.

QUAL È LA GAMMA DI CBG CHE SI PUÒ TROVARE NELLE PIANTE DI CANAPA?

Il CBG, come tutti i cannabinoidi, si presenta in diverse forme. Il CBG inizia nella sua forma acida conosciuta come CBGA (acido cannabigerolo), che può passare naturalmente alla sua forma neutra, CBG, durante il processo di crescita della pianta. Il CBGA si trasforma anche in CBG quando viene aggiunto calore da fonti come la fiamma di un accendino, un vaporizzatore o il calore di un forno. Questo processo è noto come decarbossilazione, che è necessario perché il CBG raggiunga il massimo valore terapeutico.

È interessante notare che il CBGA non è solo il precursore acido del CBG. Agisce anche come precursore acido per tutte le forme acide degli altri cannabinoidi. Ciò significa che il CBGA è responsabile dell’intero spettro di cannabinoidi della canapa e della corrispondente potenza. Nelle giuste condizioni, il CBGA diventa CBG o uno delle centinaia di altri precursori acidi che si trasformano in cannabinoidi terapeutici e psicoattivi.

Per esempio, THCA, CBDA e CBCA iniziano tutti come CBGA. Una volta che il CBGA si trasforma naturalmente in questi precursori acidi, le sostanze chimiche alla fine diventano forme potenti di THC e CBD, per citarne solo due. Queste sostanze chimiche possono poi cambiare ancora nel tempo, trasformando cannabinoidi come il THC in altri cannabinoidi come il CBN e il Delta-8 THC. E tutto inizia con il CBGA.

COME VIENE PRODOTTO IL CBG?

Il CBG è prodotto attraverso il processo di crescita naturale della canapa. Si produce anche come risultato del riscaldamento, che rompe il CBGA dalla sua forma acida alla sua forma neutra. Il CBGA può anche scomporsi in CBG in seguito all’esposizione ai raggi UV e alla luce. A causa di questi eventi comuni, la maggior parte dei ceppi non mostra naturalmente alte concentrazioni di CBG.

Un modo per cercare di coltivare una coltura con più CBG è quello di modificare geneticamente incrociando diverse varietà di cannabis. Attraverso il processo di allevamento selettivo o ingegneria genetica, è possibile per i coltivatori di canapa produrre ceppi con livelli significativi di questo prezioso cannabinoide. Le compagnie di ricerca sulla cannabis stanno anche studiando modi per produrre ceppi ad alto contenuto di CBG, che inevitabilmente porteranno i prodotti sul mercato in futuro. Fino ad allora, il metodo migliore per produrre canapa ad alto CBG è quello di sperimentare con diversi semi, dando la possibilità di diventare uno dei primi coltivatori del settore.