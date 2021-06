L’importanza di avere un sito web per la propria attività

Nell’era della tecnologia è fondamentale per le aziende, i negozi e per tutte le realtà commerciali essere presenti sul web, non solo per poter vendere su scala nazionale (e, perché no, internazionale) ma anche per farsi conoscere ed affermare la propria identità, e non soccombere tra la moltitudine di concorrenti che propongono prodotti o servizi simili. In poche parole, avere una visibilità sul web, oggi più che mai, è davvero importante per le sorti dell’azienda.

I vantaggi di un sito web

Ad oggi si tende a pensare che la presenza sui social sia sufficiente per conquistare una fetta di mercato più ampia, ma non è così. Sicuramente avere delle pagine sui social dedicate alla propria attività è proficuo, ma devono essere accompagnate anche da un sito professionale, che permetta alle persone, specie quelle che non frequentano molto i social, di avere tutte le informazioni a portata di mano ricercando il nome dell’attività su Google, ed inoltre da un’idea di professionalità. Infatti, il sito web può essere considerato come un vero e proprio biglietto da visita, che contiene in sezioni ben ordinate tutto ciò che concerne una determinata attività. Tuttavia, il sito web di per sé è un’arma necessaria ma non sufficiente per conquistare nuovi clienti. Giocano un ruolo centrale infatti anche le scelte grafiche e stilistiche, è possibile fornire un’idea dell’identità del brand, aiutando anche le persone ad identificare più facilmente un’attività e contribuendo allo sviluppo di una reputazione. Il sito consente anche di mettere in atto una particolare strategia di fidelizzazione del cliente, grazie alle newsletter ed agli sconti dedicati, da inviare direttamente nella mail del cliente, magari da associare ad occasioni particolari come i compleanni, in modo da mostrare vicinanza al consumatore. C’è da pensare, poi, che limitando la presenza sul web ai social network, è necessario aggiornarli costantemente, o un’inattività su Facebook ed Instagram può indurre i clienti a pensare che l’attività sia chiusa. Cosa che non avviene invece con un sito web attivo.

Realizzare un sito web