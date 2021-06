Come mettere online il proprio business

Se hai un’attività e desideri aumentare le possibilità di procacciare nuovi clienti saprai già che il sito web è una delle opzioni più consigliate da prendere in considerazione.

Molto probabilmente se hai deciso di leggere questo articolo hai già deciso di procedere alla creazione del tuo nuovo sito web ma vorresti capire quali sono gli step da seguire per farlo.

Giusto? Ebbene in questa guida troverai una spiegazione veloce di tutte le attività necessarie di cui dovrai occuparti per mettere online il tuo business e iniziare a procacciare nuovi clienti in modo diretto, veloce e ottimizzato.

Partiamo dalla strategia

Per prima cosa ci vuole una strategia che tenga conto di alcuni fattori. La strategia o il piano d’azione sono necessari per capire il budget di cui disponi e le risorse su cui intendi investirlo. Questa dovrà prevedere anche i tempi di realizzazione e gli obiettivi che intendi realizzare ma non solo.

Se non hai un sito web dovrai anche ragionare sul nome che questo dovrà avere e, soprattutto, in che modo lo stesso dovrà aiutarti a procacciare nuovi clienti: in altre parole dovrai mettere nero su bianco le finalità del sito e il pubblico di persone a cui si rivolgerà.

La strategia è sempre il punto di partenza di qualsiasi investimento tecnico e strategico online per cui, nel caso del sito web, ti servirà a inserire il progetto in un piano d’azione mirato a migliorare uno o più aspetti del tuo lavoro.

Per esempio se sei un libero professionista il sito web potrebbe essere un ottimo canale per farti conoscere nel settore in cui operi fornendo ai potenziali clienti contenuti informativi come guide, risposte alle domande più frequenti ecc… Se hai un’attività ristorativa, invece, il sito web potrebbe essere uno strumento per digitalizzare le prenotazioni e farti conoscere anche a chi non vive nella tua zona.

L’hosting ed il dominio

Successivamente procederai ad acquistare hosting e dominio valutando le opzioni che troverai su un mercato molto dinamico e in continua espansione. L’hosting è una sorta di spazio virtuale in cui verranno collocati i contenuti del tuo sito web e viene fornito da aziende specializzate. Per esempio iSpeed offre numerosi servizi hosting assieme ad una serie di “accessori” essenziali per renderlo fruibile e sicuro.

L’hosting prevede anche dei servizi “collaterali” come le mail aziendali, il database MySql e i certificati https per la sicurezza del sito. Una volta finalizzato l’acquisto, finalmente, potrai procedere alla realizzazione del sito web, all’organizzazione del menu di navigazione e a mettere in rete tutti gli abbellimenti grafici grazie ai quali attirerai clienti e li spingerai a entrare in contatto con te.

Dal sito web alla crescita online

La messa online del sito web non è il termine del percorso ma l’inizio di una nuova avventura che comprende la messa in opera delle strategie di marketing e di posizionamento grazie alle quali aumenterai la tua visibilità e scalerai i risultati dei motori di ricerca.

Una volta che il tuo business sarà online, quindi, dovrai prendertene cura rispondendo alle domande degli utenti, migliorando la chiarezza informativa dei contenuti che pubblicherai e investendo sulla pubblicità a pagamento. Certamente non avverrà tutto in un giorno ma con dedizione e costanza i risultati non tarderanno ad arrivare!