Stop all’acqua per irrigare i campi dal canale di Moriano, Coldiretti pronta a chiedere i danni

L’acqua non arriva più ai campi. Coldiretti questa volta è pronta a chiedere anche i danni se l’interruzione del servizio di alimentazione del Condotto Pubblico che porta acqua attraverso il canale di Moriano a centinaia di imprese agricole della Piana e del Capannorese dovessero subire danni alle coltivazioni.

Coldiretti, e di conseguenza le imprese agricole, sono venute solo a conoscenza martedì scorso (1 giugno) dei lavori che il Genio Civile della Regione Toscana avrebbe dovuto eseguire per ottimizzare l’efficienza dell’opera di presa di San Gemignano per l’alimentazione del condotto pubblico: intervento che rende necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua dalla centrale di Vinchiana del Condotto Pubblico per il periodo dal 31 maggio a oggi (5 giugno).



“Con un’azione coordinata e programmata si sarebbero potuti evitare malintesi, proteste ed un potenziale danno per l’agricoltura che arriva da una gelata che, soprattutto nella piana, ne ha già fortemente compromesso la produttività. Purtroppo non è la prima volta che succede. L’esperienza non ha insegnato nulla. – analizza Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – Non si può interrompere un servizio essenziale, come quello dell’irrigazione, in un momento chiave del ciclo vegetativo e per un’area molto vasta dove si producono ortaggi, seminativi e frutta. Come organizzazione non possiamo che lamentare la totale assenza di condivisione e di programmazione. Siamo stati informati in ritardo. A questo punto ci auguriamo che non ci siano ritardi e che domenica si possa tornare ad irrigare regolarmente”.

Coldiretti è pronta a valutare eventuali azioni risarcitorie: “Se le aziende avranno certificato dei danni lo faremo. Gli interventi sono necessari e nessuno li mette in discussione ma sono le tempistiche che sono quanto meno inopportune visto il periodo”.