Its Prime, via ai corsi virtuali per favorire le opportunità di lavoro nell’industria cartaria lucchese

Una serie di appuntamenti online per dare un futuro ai giovani del territorio. Sono quelli che Its Prime organizza a partire da giovedì (10 giugno), per presentare il corso Paper21, che partirà nel mese di ottobre a Lucca ed offrirà ai ragazzi partecipanti l’opportunità di lavorare nelle aziende dell’industria cartaria.

In tutto saranno organizzati 5 open day virtuali, durante i quali l’istituto tecnico superiore presenterà l’intera offerta formativa. Le date individuate sono quelle del 10, 16 e 23 giugno, alle 16, il 29 giugno alle 10 e il primo luglio, alle 16. La partecipazione è gratuita. Per partecipare sarà necessario collegarsi sul sito.

Ogni corso è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.