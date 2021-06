Di giorno panificio e la sera pizzeria: Da Cecio fa il bis a Lunata

Venerdì (11 giugno) aprirà il nuovo locale di Andrea Morini, Da Cecio.

La pizzeria Da Cecio, da tempo presente nelle guide nazionali di settore – ha confermato anche nel 2021 l’importante riconoscimento ottenuto ormai alcuni anni fa sulla Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso ed è stata segnalata fra le migliori pizzerie d’Italia dalla Guida I Ristoranti e i Vini d’Italia di L’Espresso uscita il 31 maggio scorso – inaugura una nuova sede, con spazio all’aperto, a Lunata, in via Pesciatina 244.

Il locale sarà aperto a cena per il servizio ai tavoli e per l’asporto, ma anche come punto vendita per il pane, sul quale Andrea Morini punta molto e che realizza utilizzando un impasto a base di lievito madre e di farine biologiche piemontesi del Mulino Marino, ma anche miscele di farine di farro locali.

In menu alcune delle pizze classiche e le storiche – tutte cotte nel forno a legna – che i clienti di Da Cecio hanno imparato ad apprezzare negli oltre 12 anni di attività nella pizzeria di Porcari, a cui si aggiungono alcune novità come i “padellini”, con crosta croccante e interno soffice, serviti a spicchi e conditi dentro o sopra.

Grande attenzione non solo all’impasto ma anche agli ingredienti da lavorare: le verdure provengono da un vicino orto e da aziende biologiche locali e le materie prime sono di altissima qualità, grazie al lavoro di agricoltori e allevatori prevalentemente locali e toscani oltre a qualche eccellenza da fuori regione.

Per contatti e prenotazioni: 347.7087574