Vigilanza esterna nei locali, siglata la convenzione tra Confcommercio e Fox sicurezza

Servizi di security a prezzi agevolati. E’ questo il frutto della convenzione siglata da Confcommercio Lucca con Fox investigazioni e sicurezza, che vedrà l’agenzia offrire i propri servizi a tutti gli iscritti a Confcommercio con prezzi dedicati ed esclusivi.

Servizi che potranno interessare ad esempio i pubblici esercizi come bar e locali che intendano dotarsi di un servizio di vigilanza esterna in materia di rispetto dei protocolli anti covid. Oppure le strutture ricettive che ospitino eventi e cerimonie. O ancora, nelle località di mare, servizi di vigilanza degli stabilimenti balneari contro fenomeni di vandalismo e piccola criminalità.

“Un altro importante servizio per i nostri soci – afferma la direttrice di Confcommercio Sara Giovannini – a prezzi esclusivi, particolarmente prezioso in una fase storica in cui certi settori imprenditoriali necessitano di un supporto legato al rispetto delle normative anti covid e anti assembramento. Una esigenza, questa, particolarmente avvertita soprattutto dal comparto dei pubblici esercizi ma non solo, al quale Confcommercio dà una risposta siglando questo accordo con un’agenzia leader e di comprovata professionalità nel mondo della security. L’impegno della nostra associazione nei confronti dei propri iscritti è sempre stato totale, con un’attenzione mai venuta meno e che assume ancora più rilevanza oggi, in un momento in cui i nostri imprenditori sono impegnati a ripartire. dopo quasi un anno e mezzo di enormi difficoltà legate all’emergenza sanitaria”.

“In un momento di particolare difficoltà economica – commenta invece Gianluca Bartalini, direttore di Fox investigazioni e sicurezza – abbiamo pensato di rafforzare i rapporti fiduciari e di reciproca collaborazione aiutandoci l’uno con l’altro, offrendo tariffe agevolate al fine di poter permettere a tutti quanti di poterne usufruire e poter lavorare con maggior tranquillità. Lo sforzo economico da noi effettuato nella riduzione dei costi è giustificato da una aspettativa di incremento di servizi. Oggi come oggi la sana collaborazione fra imprenditori è la soluzione per la risoluzione delle problematiche a breve termine. La Fox, che da anni cura la sicurezza di importanti aziende nazionali e locali nonché gli eventi più importanti che si volgono nella città di Lucca, continuerà a garantire il massimo della qualità possibile, ponendosi l’obbiettivo di poter far sempre meglio per i propri clienti”.