UniCredit Banking Academy, nuovo appuntamento online sul superbonus 110

Nuovo appuntamento per la Banking Academy,il programma di incontri formativi gratuiti ideato da UniCredit che prevede conversazioni tra esperti e imprenditori al fine di analizzare sfide strategiche e tendenze in atto nei loro business: la banca, in prima linea in Italia sul fronte del Superbonus 110%, organizza il prossimo 15 giugno un nuovo Digital Talk per illustrare le ultime novità in campo normativo, specialmente dopo le semplificazioni introdotte dal Governo sull’iter di accesso ed utilizzo del Superbonus.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con PwC TLS, ENI gas e luce, Ance e professionisti del settore, è dedicato a privati, condomini e aziende del settore e vuole essere un importante momento di informazione per approfondire gli aspetti tecnici di una iniziativa di fondamentale importanza per la ripartenza di un settore strategico per il Paese.