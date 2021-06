ACN: Un ottimo fornitore di servizi e una buona opportunità d’affari

Se stai cercando un buon fornitore per i tuoi servizi oppure una buona opportunità d’affari per iniziare la tua avventura nel marketing multilivello, bene, ACN è molto di più di una semplice agenzia di servizi.

I servizi proposti oggi da ACN, direttamente o attraverso collaborazioni d’agenzia sono caratterizzati non solo dalla qualità, ma anche dalla trasparenza, dall’assistenza e cura della clientela.

Molti tipi di questi servizi infatti sono supportati da oltre 10 anni di esperienza e da miglioramenti costanti per offrire al cliente un’esperienza gradevole, sicura e al giusto prezzo.

Molte aziende forniscono un piano aziendale di marketing strategico multilivello medio o semplice, senza grande supporto amministrativo, con piani di guadagni centrati unicamente sulle vendite, soprattutto di prodotti, che spesso non solo non permettono un introito costante e ricorrente, ma richiedono anche cospicui investimenti che talvolta spostano in avanti il Punto di Pareggio (BEP), limitando così il rendimento sulle risorse investite anche in termini di tempo (ROI).

ACN è un buona opportunità d’affari, valutabile velocemente con un semplice monitoraggio del modello imprenditoriale.

Come nasce ACN

ACN è stata fondata nel 1993 negli Stati Uniti e ancora oggi dalla sua sede mondiale a Concord, nella Carolina del Nord, continua a operare e ad acquisire quote di mercato non solo negli Stati Uniti, ma in tutte le 28 nazioni in cui è attualmente presente nel mondo.

L’idea iniziale alla base della sua fondazione, non fu progetto imprenditoriale indirizzato a creare utili e dividendi tra i soci, bensì il sogno di quattro ragazzi, delusi dalle esperienze precedenti, di fondare una società, fatta di persone per le persone, dove ciascuno di coloro che si fosse aggregato avrebbe avuto la stessa possibilità di crescita, di costruire attraverso il lavoro consistente e articolato, una fonte di reddito passivo che potesse permettere uno stile di vita diverso, migliore.

Per questo è stato studiato e approntato un modello di distribuzione strutturato in multilivello che avesse caratteristiche tali da garantire stabilità e redditività sia a medio che a lungo termine.

Molte erano le società che con modelli vari, sempre in multilivello, distribuivano prodotti, dai cosmetici agli integratori nutrizionali, dai prodotti per la pulizia della casa a quelli specifici per i motori e le auto, dai capi di abbigliamento agli apparecchi per la casa, dagli integratori e cibi per animali,

agli accessori per la telefonia cellulare. Insomma di tutto e di più, ma sempre con un elemento comune: la vendita in senso stretto da cui avere un guadagno immediato che si concludeva con la conclusione della vendita stessa. Ogni mese i fatturati si azzeravano e occorreva iniziare da capo, in una corsa senza sosta.

I quattro ragazzi volevano realizzare qualcosa di più, che permettesse un volano ai guadagni, così da non dover ogni mese ricominciare dal nulla. Una tale ambizione necessitava di un settore commerciale nuovo, è stato identificato nelle telecomunicazioni, a quel tempo agli albori della liberalizzazione dei mercati.

Quel servizio si è dimostrato vincente, perchè è insito nel genere umano il bisogno di comunicare. Nacque così ACN acronimo di American Communication Network.

L’espansione intercontinentale del modello, ormai comprovato, richiedeva un nome dalla sonorità forte, sintetica. L’acronimo diventa così un logo, un simbolo di un’opportunità concreta che stava trovando il plauso di migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo, desiderose di iniziare a costruire il proprio reddito residuale ricorrente.

La tecnologia ha fatto il resto rendendo possibile la liberalizzazione dei mercati in altri settori, tra cui l’energia.

Ventotto anni di storia di questa società che ha esordito nelle telecomunicazioni fisse per arrivare oggi a distribuire anche connessioni Internet, Telefonia mobile, Energia Elettrica e Gas, TV satellitare, Pagamenti Elettronici, Sicurezza Domestica, Sicurezza Cibernetica e altri, rappresentano un fantastico background che dà fiducia a clienti in tutto il mondo.

L’affidabilità e la qualità dei servizi proposti hanno conquistato il gradimento da parte dei clienti, motivo di ispirazione e garanzia per quanti hanno scelto e continuano a scegliere di collaborare con ACN, supportati dai centri operativi e di rappresentanza dislocati in Canada, in America Centrale, in Europa (Amsterdam e Wroclaw), in Oceania (Sidney), in Corea del Sud (Seul), in Giappone (Tokyo – Minato).

Sempre all’avanguardia, sempre innovativi

ACN è stata protagonista di alcune innovazioni, portando sul mercato prima di altre realtà, per esempio con un Network VoIP proprietario e dispositivi di videocomunicazione in HD, un’applicazione per smartphone con il quale il numero del telefono VoIP di casa risultava disponibile in completa mobilità, in ogni parte del mondo al costo di una chiamata locale!

Osservando le tendenze, ma anche vigilando sulle potenziali finestre di mercato, anticipando le tendenze ACN ha scelto recentemente di entrare in un settore nuovo destinato secondo gli esperti a raggiungere fatturati enormi nei prossimi anni: la “Cyber Security”. Consapevole dell’importanza di difendere i consumatori dagli attacchi cibernetici mirati al furto di identità, al furto dei dati sensibili, così come ad altre forme di pirateria informatica, ha reso disponibile una suite di programmi per proteggere i dispositivi collegati a Internet di tutta la famiglia: smartphone, tablet, PC.

Tre modelli per garantire: Solidità, Stabilità, Remuneratività

Attenta alle evoluzioni tecnologiche, così come alle decisioni strategiche, per rendere l’opportunità ancora migliore fornendo ancora più carte ai propri Incaricati con le quali giocare la propria partita, valutando e bilanciando opportunamente opzioni di “make and/or buy”, ACN ha stretto collaborazioni commerciali con operatori di rilevanza mondiale per fornire servizi sotto forma di agenzia, in affiancamento ai servizi a marchio proprietario.

Il MIX di servizi che è possibile commercializzare affiliandosi ad ACN come Imprenditore Indipendente appartiene dunque a tre modelli:

• servizi erogati da fornitori esterni e distribuiti come agenzia

• servizi “white label” erogati da fornitori esterni e distribuiti con un marchio proprietario di ACN

• servizi a totale controllo di ACN erogati e distribuiti da ACN

Grazie alle scelte oculate e all’impiego dei capitali dei soci fondatori, ACN ha superato le sfide implacabili del tempo, delle mode di mercato, delle evoluzioni tecnologiche ed è oggi pronta non solo a guardare al futuro, ma a traghettare nella nuova era quanti scelgono di approfittare dell’opportunità ACN.

ACN: ottimo affare, ottime connessioni tra persone

ACN non si occupa solo di fornire servizi ai clienti, ma prima e soprattutto di connettere persone che credono in un futuro sostenibile, etico, migliore, in cui la cooperazione e la condivisione dei talenti e delle risorse conduce a uno stile di vita fatto di impegno, di sfide, ma anche di risultati e gratificazioni.

Questa azienda ha offerto tanto, ma ha ancora molto da offrire ai nuovi collaboratori così come a quelli ormai storici, e chi ha iniziato questa avventura e l’ha proseguita con coraggio fino al raggiungimento dei risultati che si era prefissato, non se ne è mai pentito.

La storia è stata scritta, ora ACN guarda a tracciare il futuro e sembra essere uno degli affari più promettenti nel campo delle attività da svolgere da casa, con un modello di marketing dinamico che si adatta alle circostanze e si evolve non per seguire le tendenze, ma per crearle.