Confindustria Toscana nord, al via la campagna vaccinale per le imprese: il polo sarà a Montecarlo

Inizierà venerdì (18 giugno) la campagna vaccinale organizzata da Confindustria Toscana nord e riservata ai dipendenti delle aziende iscritte.

Il polo sarà attivato alla Misericordia di Montecarlo, centrale rispetto alle tre province che fanno capo all’associazione: Lucca, Pistoia e Prato. Le limitazione poste dalla Regione Toscana (il numero minimo di vaccinazioni per centro pari a mille a settimana, unito al fatto che buona parte dei lavoratori hanno già ricevuto la prima e talvolta la seconda dose) hanno infatti indotto l’associazione a concentrare in unico luogo le somministrazioni di vaccino, richiesto ad oggi da oltre 1100 persone tramite le aziende di appartenenza. Nello stesso polo verrà effettuato il richiamo. Il farmaco erogato sarà Pfizer, che, ad oggi, prevede il richiamo a 42 giorni dalla prima dose. Il calendario delle inoculazioni verrà definito direttamente dalla Misericordia.

“Nonostante i ritardi e le incertezze che non ci hanno reso facile il compito, abbiamo ugualmente voluto offrire alle nostre associate questa importante opportunità, che abbiamo esteso anche ai dipendenti di Confindustria Toscana Nord e società collegate – commenta il direttore di Confindustria Toscana Nord Marcello Gozzi -. Tuttavia, ci sentiamo di raccomandare a chi abbia la caratteristiche necessarie di non abbandonare il sistema pubblico di prenotazione; sarà sempre possibile, nel giorno stesso in cui si riceverà la prima dose del vaccino presso il nostro polo, cancellare l’appuntamento preso tramite il portale regionale”.