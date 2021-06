Dove conviene aprire un conto corrente estero?

Dove conviene aprire un conto estero? È una domanda che spesso ci si pone se si ha necessità di disporre di questa tipologia di strumento finanzio. Basta considerare che oggi, grazie ai nuovi regolamenti sulla Comunità Europea e alla trasparenza bancaria, sono presenti diversi conti esteri, con la possibilità di effettuare l’apertura direttamente online. In questa guida andremo a valutare quale paese offre le soluzioni più convenienti e in particolare ci soffermeremo sui vantaggi di scegliere il conto corrente Bunq con IBAN olandese.

Quali sono le soluzioni più convenienti per un conto estero

Se si effettua una rapida ricerca online, ci si troverà innanzi a un numero ampio di offerte ognuna con una serie di vantaggi e svantaggi. Ma qual è il conto corrente più conveniente? Prima di rispondere a questa domanda è importante sottolineare che, oggi aprire un conto al di fuori dell’Italia è un qualcosa di perfettamente legale e in alcuni casi molto vantaggioso, dato che in alcuni Paesi si ottengono dei rendimenti elevati sui depositi di denaro e costi fissi e variabili ridotti.

Per identificare il Paese più conveniente, non è sufficiente valutare il rapporto costi-rendimenti, ma si dovranno considerare anche una serie di fattori che possono incidere sul tempo necessario all’apertura e l’investimento iniziale.

Infatti, vi sono alcune banche che richiedono necessariamente la residenza nel nuovo Paese, altre che permettono l’apertura del conto corrente solo se viene effettuata dal vivo con la necessità di spendere soldi per il viaggio, mentre in altre nazioni sarà possibile gestire ogni singola operazione direttamente online.

In particolare, i conti correnti esteri online, possono essere considerati soluzioni molto vantaggiose con un netto risparmio economico. Tra tra i Paesi più convenienti e che permettono l’apertura dal web e senza necessità di trasferire la residenza, si può valutare i Paesi Bassi. Tra le banche che offrono un IBAN olandese e un rapporto costi-servizi elevati una valida soluzione è quella di disporre del conto Bunq (clicca qui se vuoi aprire il conto in pochi minuti).

Come aprire un conto corrente estero online: la scelta di Bunq

La parola Bunq è comparsa in rete per la prima volta nel 2015, collegata al poggetto innovativo di Ali Nickman, il suo fondatore, il quale voleva offrire ai clienti un prodotto che combinasse tutti i vantaggi di un sistema smart con una serie di innovazioni per la gestione dei soldi.

Nasce così la banca Bunq, con sede ad Amsterdam e riconosciuta come istituto di moneta elettronica dal Sistema di Deposito dei Paesi Bassi: disporrai di un conto corrente con IBAN olandese e a cui sono collegate una serie di carte di debito Mastercard.

In quanto banca digitale sarà possibile fare la richiesta di apertura direttamente online, utilizzando il sito disponibile in diverse lingue, tra le quali l’italiano, oppure scaricando l’app Bunq. Una procedura semplice e che richiede pochi minuti: basterà inserire i dati, ed effettuare il proprio riconoscimento attraverso un video selfie.

Bunq prevede una vasta scelta di conti correnti, sia per persone fisiche sia per le aziende, partendo da una versione gratuita, l’Easy Travel Personal fino a quelle a pagamento come la Easy Green, che offre tutti i servizi indispensabili per gestire la meglio le proprie finanze.

Cosa puoi fare con Bunq e le sue particolarità

L’innovazione di Bunq, che lo rende uno dei migliori conti da aprire all’estero, è il fatto di disporre di un conto principale e fino a 25 IBAN secondari e indipendenti, a cui sarà possibile collegare una o più carte di debito Mastercard. Questo sistema permette quindi di avere una gestione attenta e sperata di ogni singola spesa e attività, molto utile sia per il bilancio familiare, sia se si ha un’impresa.

Ma cosa si può fare con Bunq? Grazie ai diversi IBAN si potranno ricevere e inviare ordini di pagamento attraverso bonifico dal conto principale e da quelli secondari, stabilendo per esempio che un pagamento di un affitto o di un’utenza debba essere eseguita da un preciso sotto conto.

Inoltre sarà possibile svolgere tutte le attività necessarie per la gestione di una famiglia e di un’impresa dal pagamento delle bollette a quello delle utenze, dai RID bancari agli adempimenti fiscali.

In base alla tipologia di conto si avrà l’opportunità di aggiungere un certo numero di carte di debito Mastercard, le quali prevedono un addebito diretto sull’IBAN a cui sono collegate. Attraverso di esse sarà possibile effettuare acquisti presso tutte le tipologie di negozi online, utilizzarle presso i pos degli esercenti ed eseguire prelievi ovunque nel mondo, integrandole anche con i pagamenti digitali come Apple Pay e Google Pay.

Infine, Bunq riflette tutte le innovazioni di un sistema in cui la tecnologia e la finanza si fondono, dato che attraverso l’app e il sito internet potrai gestire tutti gli IBAN e le carte, con il vantaggio di ricaricare ogni singolo conto in modo semplice e diretto.

Perché scegliere il conto all’estero Bunq con IBAN olandese

Valutare di utilizzare Bunq come conto corrente estero può essere una valida alternativa per disporre di tutti gli strumenti necessari a organizzare le proprie finanze.

In particolare, tra gli aspetti molto utili, vi è la possibilità di organizzare le proprie spese attraverso i diversi sotto conti, stabilendo quali impiegare, per esempio effettuando i pagamenti ricorrenti, oppure facendo accreditare la pensione o lo stipendio.

Il conto estero Bunq può essere molto vantaggioso anche se si dispone di un’azienda, grazie alla presenza di precisi pacchetti e alla possibilità di affidare le carta di debito a un dipendente in modo da gestire un singolo reparto della società, con un completo controllo delle spese.

Altro fattore che ha portato la piattaforma Bunq ad essere considerata tra le soluzioni più convenienti è la possibilità di ottenere un IBAN olandese anche senza trasferire la propria residenza, ma effettuando la richiesta direttamente dall’Italia: l’attivazione è immediata e le carte richieste arriveranno nel giro di 10 giorni lavorativi.