Partecipazioni di matrimonio originali: 8 idee

Sei in cerca di idee e consigli per le tue partecipazioni di nozze? Dai uno sguardo ai nostri suggerimenti: ti proporremo una serie di soluzioni uniche, per realizzare degli inviti creativi ed esclusivi.

In effetti, le partecipazioni di matrimonio originali sono le migliori. Sono inconfondibili e comunque svolgono in maniera ottimale il proprio ruolo: informare gli amici e i parenti riguardo il giorno, l’ora e la sede della cerimonia. Ricorda sempre che la partecipazione non è un comune biglietto, bensì un’anticipazione di quello che sarà l’evento stesso.

È essenziale che questo dettaglio sia curato con la massima attenzione. Coloro che lo riceveranno rimarranno senza dubbio a bocca aperta!

Partecipazioni con video: magicmoment.wedding

Una trovata molto particolare consiste nelle partecipazioni con video in realtà aumentata. Non dovrai fare altro che servirti della app di magicmoment.wedding: ciascun destinatario la utilizzerà per inquadrare l’invito, e potrà dunque visualizzare un bellissimo video predisposto per l’occasione.

I video possono essere anche due: il primo che precede il matrimonio, il secondo che riassume gli istanti più significativi della cerimonia. Alla fine, ci sarà un pulsante per confermare la partecipazione che manderà la notifica via e-mail agli sposi.

Hai questa opportunità con magicmoment.wedding! Simili partecipazioni sono davvero inimitabili.

Le partecipazioni shabby chic

Per delle nozze shabby chic non c’è nulla di meglio di una partecipazione a tema. Questo stile è vintage e romantico: sono perfetti i cartoncini rigidi come base, nelle tonalità del marrone, da decorare con motivi floreali o con cuori.

La palette include tutti i colori della terra e della natura; gli ornamenti sono semplici, privi di eccessivi fronzoli. Per chiudere il biglietto va benissimo lo spago, accompagnato magari da un nastrino in pendant.

Partecipazioni a mo’ di locandina

Una coppia di futuri coniugi amanti del cinema di certo adorerà le partecipazioni che rievocano le antiche locandine. Una scelta di questo tipo è divertente, diversa dal solito e straordinariamente originale.

Siamo lontani dalle partecipazioni tradizionali: il foglio riporterà l’annuncio del matrimonio al posto del titolo del film, e i nomi degli sposi come quelli degli attori protagonisti. Una foto di entrambi, se possibile ispirata al mondo cinematografico, e il gioco è fatto.

Una partecipazione… culinaria

A chi non piacciono i dolci? Un must consiste nelle partecipazioni… di cioccolato! Nel senso che a ogni ospite viene inviata una tavoletta di cioccolato con confezione personalizzata, sulla quale sono messi in evidenza i dati della partecipazione (nomi e cognomi degli sposi, data e ora dell’evento, indirizzo della location).

Un’idea che strapperà un sorriso a tutti gli invitati. Impossibile non apprezzare una partecipazione di nozze che costituisce anche un dono.

La partecipazione-puzzle

Vuoi stupire i tuoi cari con un simpatico rompicapo? Ti proponiamo la partecipazione-puzzle: il biglietto sarà stampato su un cartoncino rigido, dal quale si ricaveranno poi le tessere di un mini-puzzle.

I vari pezzi possono essere sistemati in una busta abbastanza ampia e resistente, oppure in una scatolina di legno o di latta. Tutto dipende anche dal budget da investire in questo aspetto dell’organizzazione.

Il “messaggio in una bottiglia”

A dir poco uniche sono le partecipazioni di nozze inserite in una bottiglia. Quest’ultima deve essere di piccole dimensioni e del tutto trasparente, per lasciar intravedere il biglietto arrotolato all’interno.

Una partecipazione del genere è molto fine ed elegante, e può essere arricchita in tanti modi. Per esempio con delle perline multicolor, o con delle conchiglie. Il tema marino è anche uno dei più popolari per la cerimonia stessa!

Il foglio di giornale

Che ne dici di una partecipazione che ricorda il foglio della prima pagina di un giornale? Il tuo matrimonio è il titolo di testa: del resto, è una notizia importante che merita questa posizione. Molto belle sono anche le versioni anticheggianti, con fotografia seppia e font corsivo.

Le partecipazioni medioevali

Se hai pianificato un matrimonio in stile medioevale, anche le partecipazioni devono essere coerenti.

Usa la carta pergamena, i nastri e i sigilli di cera, e impagina il biglietto come se fosse una vera e propria missiva medioevale. Una chicca: integra il linguaggio corrente con qualche termine tipico dell’età del Medioevo (come “messere” in luogo del classico “sig.”).

Queste sono le idee che ci sono venute in mente. Scatena la tua fantasia e la tua immaginazione per creare le più originali partecipazioni di nozze!